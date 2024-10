Pablo Marçal diz que aceita o convite para assumir secretaria em Barueri se candidato vencer

Em uma publicação no Instagram, o ex-coah diz que pretende dedicar por 12 anos a política e entende que precisa amadurecer para concorrer ao cargo de Executivo em 2026. “Aceitei o convite para servir na prefeitura e humildemente aprender o traquejo num cargo de secretariado. Estou muito animado para começar a trabalhar trazendo empresas, empregos, renda e aumentando a arrecadação através de novas empresas para fazer o povo prosperar”, escreveu.

Marçal terminou em terceiro no primeiro turno das eleições municipais de São Paulo, com 1.719.274 votos. Desde então, ele tem declarado sua intenção de concorrer ao cargo de governador ou presidente no ano de 2026.