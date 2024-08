Após chacoalhar a disputa pela Prefeitura de São Paulo com uma atuação virulenta em debates, o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) começa a colidir com a família Bolsonaro, com direito a troca de farpas nas redes sociais, e coloca em xeque a união da direita em torno de sua candidatura.

O influenciador Pablo Marçal (PRTB) quando recebeu a medalha de 'imbrochável' do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Foto: @pablomarcal1 via Instagram

Marçal rebateu a invertida do ex-presidente e, numa tréplica, lembrou Bolsonaro que doou R$ 100 mil para a sua campanha de reeleição à Presidência em 2022, além de tê-lo ajudado nas estratégias digitais, fazendo Bolsonaro gravar “mais de 800 vídeos” no Palácio do Planalto. Apesar do constrangimento público, o ex-coach resolveu aproveitar o embate como material de campanha. A assessoria de imprensa dele compartilhou prints das mensagens na lista de transmissão com jornalistas, dando destaque à polêmica: “Pablo Marçal e Jair Bolsonaro discutem em postagem do Instagram”.

Comentário de Pablo Marçal (PRTB) em post de Jair Bolsonaro (PL). Foto: @jairmessiasbolsonaro via Instagram

Nos últimos dias, o candidato passou a ser bombardeado pelo entorno do ex-presidente, enquanto outros bolsonaristas se mantêm fiel ao seu projeto. Após Marçal crescer nas pesquisas de intenção de voto, ele passou a ser encarado por grupos de direita como um candidato mais capaz de frear Boulos do que o prefeito Ricardo Nunes (MDB) poderia fazer.

Aliados de Bolsonaro dizem que a mudança de tom em relação a Marçal tem a ver com o resultado das últimas pesquisas para a Prefeitura de São Paulo, que mostram um crescimento de Marçal, e também com o fato de o ex-presidente ter entendido que o ex-coach pode representar um risco ao seu projeto de poder.

A pesquisa Atlas divulgada nesta quarta-feira, 21, por exemplo, mostra que Marçal passou de 11% para 16,3% entre 8 e 20 de agosto, enquanto Boulos caiu de 33% para 28,5% e Nunes, de 25% para 21,8%. A atuação de Marçal nos dois primeiros debates eleitorais, em que ele protagonizou a ofensiva contra Boulos, incluindo ataques difamatórios, chamou a atenção de bolsonaristas.

Correligionários de Bolsonaro apontam que Marçal age com independência e não tem a confiança do núcleo duro bolsonarista. O fato de Marçal conseguir atrair o eleitorado bolsonarista em São Paulo, mesmo sem o apoio de Bolsonaro, demonstra seu potencial como substituto do ex-presidente caso sua inelegibilidade seja mantida em 2026. Um aliado de Bolsonaro afirma que Marçal representa um risco para todos os nomes da direita que buscam ocupar esse espaço, incluindo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), principal fiador da candidatura de Nunes.

A guerra nas redes se estende a outros personagens do bolsonarismo. Nesta semana, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) já tinha passado a atacar Marçal depois que ele desmarcou uma entrevista com o comunicador Paulo Figueiredo, chamando-o de “arregão”. O filho do ex-presidente também gravou uma série de vídeos ao lado de Nunes, com o objetivo de reforçar que o emedebista é o candidato da família Bolsonaro e compartilha os valores do bolsonarismo.

O vice de Nunes, coronel Ricardo Mello Araújo (PL), que escreveu em sua conta do Instagram que “não precisa muito para percebermos quem é quem”, em referência a Marçal. “Fala uma coisa e faz outra, isso é oportunismo.”

Sinal verde para críticas a Pablo Marçal

A reação da família Bolsonaro foi entendida como um sinal verde para os mais leais apoiadores criticarem Marçal. Influentes comunicadores do bolsonarismo como o youtuber Kim Paim já vinham se colocando contra a direita abraçar a candidatura de Marçal, compartilhando denúncias e polêmicas que começaram a pipocar na imprensa.