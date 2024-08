Pablo Marçal manda mensagem para Bolsonaro: ‘Nunes não dá. Bora fazer o M’

Pablo Marçal (PTRB) reagiu a um vídeo postado pelo Partido Liberal (PL) em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) declara apoio à reeleição de Ricardo Nunes (MDB). Na publicação, o ex-coach comentou: “Estou contigo, capitão!!! Mas Nunes não dá. Bora fazer o M em SP”.

O influenciador Pablo Marçal (PRTB) quando recebeu a medalha de "imbrochável" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Foto: @pablomarcal1 via Instagram

O comentário, publicado logo em seguida ao vídeo, já reúne quase cinco mil curtidas e 200 respostas, a maioria em apoio a Marçal. O vídeo já tem mais de seis mil comentários, a maioria em apoio a Marçal, ou dizendo a Bolsonaro que não votarão em Nunes.

Marçal publica vídeo para Bolsonaro

Em seu perfil, Pablo Marçal publicou um vídeo em que descreve um suposto diálogo com Bolsonaro. Segundo o empresário, o ex-presidente teria lhe dito, em relação à eleição, que "só não atrapalhar que cai no seu colo". Marçal então diz que Bolsonaro poderá manter sua palavra com o partido e apoiar Nunes. Mas, pedindo desculpas e declarando seu "carinho e respeito" pelo ex-presidente, o coach diz que não desistirá de sua candidatura.

Bolsonaro evitou apoiar a candidatura de Marçal. Na semana passada, o ex-presidente declarou que Nunes não é seu “candidato dos sonhos”, mas vai o compromisso firmado de aliança nestas eleições. “Eu fechei com o Ricardo Nunes. Não é o meu candidato dos sonhos, mas eu tenho um compromisso. Vou ajudá-lo onde for possível. Lá tem a figura nova do Pablo Marçal, que fala muito bem. Uma pessoa inteligente. Tem suas virtudes. Não tem experiência, mas faz parte”, disse o ex-presidente, em entrevista à Rádio 96 FM, de Natal (RN).