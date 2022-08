Pablo Marçal, o coach que quer ser presidente, declara patrimônio de R$ 16,9 milhões ao TSE

BRASÍLIA - O empresário e coach Pablo Marçal, candidato à Presidência da República pelo Pros, declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 16,9 milhões. Até esta segunda-feira, 1º, somente dois concorrentes ao Palácio do Planalto estavam inscritos no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Marçal, 35 anos, é influenciador digital, com 2,3 milhões de seguidores no Instagram, e faz sua estreia em disputas eleitorais. Ele ficou famoso como coach motivacional e por vender cursos de prometem prosperidade financeira.

Leia também Mara Gabrilli deve ser vice de Simone Tebet após desistência de Tasso

O coach Pablo Marçal é candidato à Presidência da República pelo Pros

Continua após a publicidade

Ele “furou a bolha” de seus seguidores tradicionais em janeiro, quando uma de suas atividades motivacionais colocou em risco 32 pessoas. O coach foi ao topo do Pico dos Marins, no interior de São Paulo, com o grupo sem preparação e sem equipamentos de segurança. Todos precisaram ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros.

Uma "expedição" liderada por um coach no Pico dos Marins em Piquete (SP) foi alvo de críticas após mobilizar o Corpo de Bombeiros em uma operação de nove horas para o resgate de 32 pessoas.

A apresentação de bens ao TSE é autodeclaratória. Marçal disse que a maior parte do patrimônio - R$ 13,7 milhões - está em “outras participações societárias”. O restante está principalmente em ações, depósitos bancários e imóveis.

Nenhum desses dois políticos de estimação vai ser Presidente do Brasil!

Eu não entrei pra brincadeira! — Pablo Marçal 🇧🇷 (@pablomarcal) August 1, 2022

A outra candidata inscrita na disputa pela presidência é Sofia Manzano (PCB). Ela declarou R$ 498 mil em bens, com uma casa, um apartamento e caderneta de poupança. Em 2014, ela concorreu como vice-presidente na chapa de Mauro Iasi.

Os pedidos de registro de candidaturas são inseridos no sistema da Justiça Eleitoral pelos partidos aos poucos. Até a última sexta-feira, havia 757 nomes que declararam patrimônio total de R$ 668,5 milhões - dos quais R$ 5,6 milhões eram em dinheiro em espécie.

Detalhamento dos bens de Pablo Marçal

OUTROS BENS E DIREITOS

R$2.783,37

Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)

R$2.225,66

Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)

R$254.961,78

Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma

R$250.000,00

Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)

R$9.416,36

Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma

R$250.000,00

OUTROS BENS E DIREITOS

R$98.390,31

OUTROS BENS E DIREITOS

R$100.000,00

OUTROS BENS E DIREITOS

R$100.000,00

Depósito bancário em conta corrente no País

R$13.951,27

Sala ou conjunto

R$100.000,00

Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)

R$31.687,85

Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)

R$121.151,46

Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)

R$272,08

OUTROS BENS E DIREITOS

R$99.073,63

Outras participações societárias

R$13.712.659,00

Apartamento

R$100.000,00

Outros bens imóveis

R$54.984,33

Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)

R$113.191,20

Outras participações societárias

R$2.444,68

Depósito bancário em conta corrente no País

R$10,00

Depósito bancário em conta corrente no País

R$2.415,72

Depósito bancário em conta corrente no País

R$327.727,11

Consórcio não contemplado

R$288.705,81

Consórcio não contemplado

R$34.860,40

Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)

R$6.822,05

Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)

R$49.698,98

Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)

R$14.814,44

Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)

R$31.134,34

Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado

R$20.206,39

Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)

R$36.921,06

Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica)

R$405.932,67

Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros)

R$110.164,64

OUTROS BENS E DIREITOS

R$100.000,00

OUTROS BENS E DIREITOS

R$95.934,56