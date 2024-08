Pablo Marçal: para escapar de bloqueio do TRE, candidato chama seguidores para Telegram e WhatsApp

Na manhã deste sábado, 24, Marçal abriu uma transmissão ao vivo no Instagram para anunciar que perderia acesso às redes e criticou a decisão. “Já que não consegue ganhar no voto, tem gente querendo me segurar, tem gente querendo me matar”, disse. Entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Marçal é o que detêm a maior presença na internet, com 13 milhões de seguidos apenas no Instragram. O deputado Guilherme Boulos (PSOL) é o segundo maior nas redes sociais, com 2,3 milhões.

A estratégia de convocar os seguidores para os grupos no Telegram e WhatsApp tem o apoio da campanha do PRTB e de aliados de Marçal, que têm compartilhado uma arte incentivando os simpatizantes do ex-coach a migrarem para esses aplicativos de mensagens. O TRE-SP decidiu, em caráter liminar, pela suspensão das contas de Pablo Marçal no Instagram, YouTube, TikTok, X (antigo Twitter) e do site do influenciador.