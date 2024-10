Marçal propõe sabatina, Boulos topa e vice de Nunes reage: ‘procurando emprego de jornalista?’

Pouco tempo depois, Boulos comentou a publicação dizendo topar o encontro. “Eu topo, nunca fugi de dialogar com ninguém. Será que o prefeito Ricardo Nunes topa ou vai fugir?”, comentou o psolista com uma provocação. A campanha de Nunes não se manifestou sobre o assunto.

O vice de Nunes, no entanto, também reagiu a Marçal. Coronel Mello Araújo (PL) provocou o ex-coach. “Está desempregado? Procurando emprego como jornalista? Vai terminar suas obras na África”, escreveu. Marçal retrucou: “Bateu o medo aí, coroné? Enfrentar com arma é fácil, bora (sic) no argumento”, disse.