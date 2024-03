Pacheco diz que desfecho no assassinato de Marielle é um ‘marco’ na repressão ao crime organizado

“Desvendar esse crime e identificar mandantes é algo que a sociedade espera muito, e as instituições também esperavam. Cumprimento todas as autoridades envolvidas e, talvez, seja um marco na história de repressão da criminalidade organizada no Brasil”, afirmou após cerimônia de celebração de 200 anos de criação do Senado.

“É um sentimento de real esperança e expectativa de que a verdade real sobre esse caso possa aparecer e que aqueles que sejam responsáveis diretos, indiretos, intelectuais ou não, desse crime bárbaro, desse crime contra a democracia, de uma parlamentar no exercício do seu mandato e do seu motorista também”, completou o presidente do Senado.