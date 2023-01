Pacheco: ‘Essa minoria extremista será identificada, um a um, e responsabilizada’

BRASÍLIA - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), garantiu que os golpistas que praticaram atos antidemocráticos no domingo, 8, em Brasília serão identificados, “um a um”, e responsabilizados, além dos financiadores e organizadores. Segundo ele, tal “minoria golpista”, como classificou, “não irá impor sua vontade por meio da barbárie”.

“Domingo, dia 8 de janeiro de 2023, foi um dia triste para a história nacional. Assistimos consternados aos atos de vandalismo de uma minoria inconformada com o resultado eleitoral”, iniciou Pacheco, em fala de abertura da sessão no Plenário do Senado. O senador cita que “alguns poucos quiseram destruir e humilhar as sedes dos Poderes”, mas que “essa minoria antidemocrática” não representa o povo brasileiro.

Grupos de bolsonaristas radicais invadiram as sedes dos três Poderes em Brasília; Rodrigo Pacheco afirmou que responsáveis serão identificados. Foto: Wilton Júnior/Estadão

Pacheco destacou a união entre os Poderes por meio da reunião convocada ontem. Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estavam reunidos governadores dos Estados, além de representantes dos Três Poderes. Pacheco, contudo, por estar viajando, não esteve presente. “Em reunião inédita e histórica, realizada em caráter emergencial, chefes de Poder e os representantes dos Estados Brasileiros vieram demonstrar não apenas solidariedade. Vieram demonstrar que os Poderes da República e os entes federados estão unidos para preservar a democracia e suas instituições”, enfatizou o senador.

“Democracia se faz com diálogo e tolerância, mas também com instituições fortes e com meios para sua defesa e preservação. E estejam certos: as instituições brasileiras são fortes”, emendou.

O senador cita o ex-deputado Ulysses Guimarães que teria afirmado, na promulgação da Constituição, em defesa do Estado Democrático de Direito, “discordar, sim; divergir, sim; descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da Pátria”. “Quero dizer às brasileiras e aos brasileiros, aqueles que respeitam as instituições e que sabem o real valor de se viver em democracia, que o que assistimos domingo não irá se repetir. O Brasil não vai ceder diante de golpismos. A democracia prevalecerá”, disse.

Pacheco fez uma caminhada no Senado nesta terça-feira, 10, para ver os estragos causados pelos golpistas que invadiram as sedes dos Três Poderes no domingo, 8. O senador realizou a vistoria antes da sessão extraordinária do plenário convocada para votar o decreto de intervenção na segurança do Distrito Federal editado ontem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O presidente do Senado Rodrigo Pacheco vistoriou as áreas que foram depredadas no último domingo, 8. Foto: Wilton Junior / Estadão

O presidente do Senado estava acompanhado do vice-presidente da Casa, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), e dos senadores Alessandro Vieira (PSDB-SE) e Eduardo Braga (MDB-AM), além da chefe do Museu do Senado, Maria Cristina Monteiro. Durante a caminhada, foi possível ver a imagem do senador Renan Calheiros (MDB-AL) rasgada na galeria de ex-presidentes da Casa. “É uma situação de desolação, de tristeza profunda”, disse Pacheco em discurso posterior no plenário.

No Twitter, o presidente do Senado disse que determinou que seja feito um levantamento sobre os estragos para garantir o pleno funcionamento da Casa o mais rápido possível. “Acionei as instâncias jurídicas e a polícia legislativa para que identifiquem e individualizem os suspeitos da invasão para que respondam, na forma da lei, pelos crimes praticados por uma minoria raivosa contra o patrimônio, que pertence aos brasileiros”, escreveu.

Ontem, no chão do Salão Azul, era possível ver cacos de vidro, garrafas de plástico, pedaços de móveis e muita sujeira. Os vidros espelhados nos corredores do Senado estavam quebrados. Danos eram visíveis até no teto. Dentro do plenário, onde ocorrem as sessões em que os senadores votam projetos de lei, analisam Propostas de Emenda à Constituição e debatem os rumos do País, mais destruição.

Em cima de uma das poucas poltronas que não foram quebradas, havia uma bandeira do Brasil, símbolo do País que, paradoxalmente, virou “uniforme” em protestos antidemocráticos. “A democracia não é um prédio, a democracia resistirá. E quem praticou crime, responderá. O terror e o fascismo não triunfarão”, disse ontem o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), indicado como líder do governo Lula no Congresso.

De acordo com Randolfe, o primeiro “combate” entre os golpistas e a Polícia Legislativa do Senado foi travado no Salão Azul, por onde se acessa o plenário. A entrada da Presidência do Senado foi vandalizada, com móveis quebrados, livros destruídos e obras de arte estragadas.

“Ainda bem que não conseguiram chegar até o gabinete da Presidência, onde há outros painéis de Athos Bulcão [artista brasileiro] e móveis da fundação do Senado”, afirmou Randolfe. Mas a destruição foi tanta que a parede que separava a sala da Presidência do Senado do Salão Verde da Câmara dos Deputados foi derrubada. Não havia mais divisão.

“Quanto à recuperação, é incalculável, inestimável o prejuízo que o Congresso Nacional teve”, disse Randolfe. De acordo com o senador, o mais danificado dos prédios dos Poderes foi o do STF. “Um bombardeio não teria resultado no dano que a Suprema Corte teve no dia de ontem. No Palácio do Planalto, nós tivemos a dilapidação de obras de Di Cavalcanti, de obras de Portinari”, afirmou o parlamentar. Até um relógio presenteado por reis europeus a Dom João VI, com mais de 230 anos, foi destruído pelos golpistas.