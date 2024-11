Pacheco lamenta morte na Praça dos Três Poderes e diz que autoridades estão investigando

BRASÍLIA - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MB), lamentou a morte de uma pessoa na Praça dos Três Poderes após as explosões ocorridas no local nesta quarta-feira, 13. “Lamento, obviamente, que tenha uma pessoa morta e demonstramos solidariedade, mesmo sem conhecer as circunstâncias (do ocorrido)”, disse Pacheco na saída do Senado nesta quarta-feira.

O senador disse que foi informado pela vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, do ocorrido, mas que o caso ainda “está muito incipiente” e “acabou de acontecer”. Segundo ele, a vice-governadora afirmou que a polícia está fazendo varredura na Praça dos Três Poderes.

Sequência de explosões na Praça dos Três Poderes fez o local ser isolado. Foto: Wilton Junior/Estadão

PUBLICIDADE O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), determinou a suspensão de todas as atividades legislativas e administrativas da Casa até o meio-dia desta quinta-feira, 14. Em decisão da presidência, Lira disse considerar “necessidade de garantir a segurança de parlamentares, servidores, colaboradores e visitantes, bem como a integridade do patrimônio público”. O presidente também determinou “que os setores responsáveis realizem, com a máxima urgência, uma avaliação completa dos danos causados e implementem medidas para restabelecer a segurança e a funcionalidade das instalações”.

Além disso, Lira determinou “encaminhar o ocorrido para investigação detalhada pela Polícia Legislativa, a fim de apurar as circunstâncias e responsabilidades envolvidas nos eventos de 13 de novembro de 2024″.

O presidente do Senado disse ser “natural” que a Polícia Federal atue no caso, já que o ataque “foi no prédio do STF e da Câmara”. Pacheco argumentou que a sessão do Senado desta quarta-feira foi mantida mesmo diante das primeiras informações sobre as explosões porque não havia confirmação “do que tinha acontecido”. O Senado aprovou na noite desta quarta o texto-base do projeto que regulamenta a execução e distribuição de emendas parlamentares.

Segundo o presidente do Senado, o ataque de 8 de janeiro de 2023 “mudou os padrões de segurança de todos os prédios dos Três Poderes”.