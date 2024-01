Pacheco prevê que projeto que regula Inteligência Artificial deve ser aprovado no primeiro semestre

ZURIQUE, SUÍÇA, ENVIADA ESPECIAL - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que espera que o Congresso aprove o projeto de lei que dispõe sobre o uso da Inteligência Artificial (IA) ainda no primeiro semestre deste ano. O tema, disse, preocupa não só em razão das eleições municipais bem como por conta da necessidade de disciplinar o uso da tecnologia.

“Minha preocupação é mais ampla, mais macro em relação a isso, do que eleição propriamente”, disse Pacheco, a jornalistas, durante o evento Brazil Economic Forum, promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide), em Zurique, na Suíça.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco; segundo ele, Congresso vai acelerar o passo antes das eleições municipais, em outubro Foto: Roque de Sá/Agência Senado - 09/01/2024

PUBLICIDADE “Costumes, relação com as pessoas, relação entre casais, entre amigos, entre colegas de trabalho, entre patrão empregado, entre instituições. Tem que disciplinar essa inteligência artificial, senão pode se perder o controle”, acrescentou. Pacheco disse que está confiante de que o projeto de lei (PL) que regula o uso de IA no Brasil seja aprovado no primeiro semestre deste ano. Segundo ele, o PL é “relativamente simples”.

O presidente do Senado afirmou também que o Congresso deve acelerar o passo no primeiro semestre, antes das eleições municipais no País. Dentre os focos de 2024, afirmou, estão discussões como a regulamentação da reforma tributária e um amplo debate sobre os gastos públicos no Brasil.

“Depois há um arrefecimento que é natural, por conta do processo eleitoral. Então, nós vamos ter aí um primeiro semestre, que eu acho que nós temos que trabalhar muito”, concluiu.