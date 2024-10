Pacheco viaja com Alcolumbre em voo da FAB para Roma, onde fará palestra com Wesley Batista

As viagens realizadas pela FAB custam mais caro ao erário do que os voos convencionais feitos por companhias aéreas. O voo com os dois senadores decolou de Brasília na noite da última quarta-feira, 9. Em nota, o presidente do Senado afirmou que a estada em Roma “cumpre agenda oficial no Senado italiano para a troca de iniciativas comuns entre as Casas legislativas”.

“O senador se reuniu com o presidente do Senado italiano, Ignazio La Russa, com o senador Pier Casini, e com o deputado Fabio Porta. Os encontros foram ainda uma retribuição às visitas recentes de autoridades italianas alusivas aos 150 anos da imigração italiana no Brasil, celebrados neste ano. O presidente do Senado brasileiro também participa de seminário para discutir projetos do Legislativo voltados ao desenvolvimento do país”, disse Pacheco em nota.