Padilha brinca e diz que montou ‘UPA’ no Congresso para atender parlamentares

O novo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou de maneira descontraída nesta quarta-feira, 12, que instalou uma “Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Padilha” no Congresso Nacional, para atender os parlamentares que pedem recursos para emendas.

“Eu tô instalando hoje a UPA do Padilha aqui no Congresso Nacional. Foi só atendimento com o senador Eduardo Gomes, agora vamos lá pra dentro do governo, vamos atender os parlamentares lá”, brincou o ministro, que se reuniu com lideranças dos partidos na Câmara dos Deputados.

Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante reunião com Prefeitos do Rio Grande do Sul, no Palácio do Planalto. Foto: DIV

Padilha se encontrou com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Otto Alencar (PSD-BA), e, em seguida, com o vice-presidente do Senado, Eduardo Gomes (PL-TO), para tratar de demandas e propostas em tramitação nas Casas legislativas. O ministro já havia brincado com as iniciais quando estava à frente da Secretaria das Relações Institucionais. Na época, Padilha escreveu em seu perfil no X (antigo Twitter) que estava de portas abertas para receber parlamentares.

“Dizem que montamos uma UPA (Unidade Padilha de Atendimento) no Palácio do Planalto. Todo dia nosso corredores estão cheios de parlamentares e prefeitos que recebo junto do nosso time da SRI. E assim foi a determinação do presidente [...] Continuamos aqui no quarto andar do Palácio de portas abertas e trabalhando cada dia mais para receber mais parlamentares e prefeitos de todo o país”, afirmou Padilha.

Ele foi realocado da Secretaria das Relações Institucionais para o Ministério da Saúde após a saída de Nísia Trindade, e assumiu o cargo na última segunda-feira, 10. Em seu discurso de posse, destacou que sua principal meta será reduzir o tempo de espera para atendimentos especializados no Sistema Único de Saúde (SUS).

“Chego ao ministério da saúde com uma obsessão: reduzir o tempo de espera para quem precisa de atendimento especializado no nosso país. Todos os dias, vou trabalhar para buscar maior acesso e menor tempo de espera para quem precisa”, afirmou.

Padilha retorna ao cargo que ocupou entre 2011 e 2014, no primeiro mandato de Dilma Rousseff. A expectativa do presidente Lula é que sua habilidade política impulsione os programas da pasta e fortaleça a imagem do governo na área da saúde.