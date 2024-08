Padilha diz que Lula deve viajar ao RS nesta semana e pede a ministros que acompanhem obras

BRASÍLIA - O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta segunda-feira, 12, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve viajar ao Paraná e ao Rio Grande do Sul ainda nesta semana. A viagem à região gaúcha ocorre após anúncios do governo federal nos últimos meses por conta das enchentes que atingiram o Estado.

De acordo com Padilha, o chefe do Executivo também fez um pedido para que ministros visitem os Estados para fazer o acompanhamento de obras anunciadas. Em agenda no Paraná, segundo Padilha, Lula deve fazer uma visita à Refinaria Presidente Getúlio Vargas. No Estado, o presidente também terá um compromisso na Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná (Fafen-PR).

O ministro Alexandre Padilha anunciou visita de Lula ao Rio Grande do Sul Foto: WILTON JUNIOR/Estadão

Na sexta-feira, 16, Lula deve ir ao Rio Grande do Sul. Padilha, contudo, disse que a viagem ainda está em aberto. Segundo ele, nesta segunda-feira, 12, os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, vão definir a ida do chefe do Executivo.

De acordo com Padilha, Lula vai manter o ritmo de viagem aos Estados para acompanhar a execução das obras. Nesta manhã, em reunião com ministros e líderes do governo, Lula pediu para que os chefes das pastas também visitem as regiões para fazer o acompanhamento dos empreendimentos.