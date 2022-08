Painel que liga esquerda ao PCC será retirado de prédio em Porto Alegre

ESPECIAL PARA O ESTADÃO/PORTO ALEGRE - A empresa Life, responsável pela colocação e exibição de um painel que liga partidos de esquerda ao narcotráfico e ao PCC, na área central de Porto Alegre, informou que aguarda as chuvas pararem para que ele seja retirado. Ainda sem revelar quem pagou a publicidade, o dono da empresa de mídia, Leonardo Zigon, afirmou que o síndico do edifício Caraíba, no viaduto da Conceição, pediu a remoção sem que houvesse oposição do anunciante.

De acordo com Zigon, a Life não recebeu nenhum pedido de retirada do anúncio por parte da Justiça Eleitoral, apenas dos moradores do condomínio, que estavam tendo alguns problemas em virtude da publicidade.

Painel gigante em prédio no viaduto da Conceição, em Porto Alegre, associa a esquerda ao PCC Foto: EVANDRO LEAL/ENQUADRAR

“Sobre o pagamento, o condomínio receberá o valor do aluguel pelos dias que a tela permanecer em exibição, conforme o contrato de locação vigente, e o anunciante não reclama o ressarcimento de nenhuma despesa referente aos custos que teve”, disse.

Esta faixa absurda e apócrifa está pendurada em um prédio próximo a rodoviária de Porto Alegre. Mentiras típicas do Bolsonarismo de mais baixo nível. O Ministério Público será acionado para tomar providências. pic.twitter.com/WqE95KWXF7 — Luciana Genro (@lucianagenro) August 12, 2022

A assessoria de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE/RS) informou que a fiscalização da propaganda eleitoral, mediante o exercício do Poder de Polícia, exceto a propaganda eleitoral veiculada na Internet, é de competência das Zonas Eleitorais, no caso a 113.ª, cuja reportagem tentou contato telefônico sem sucesso.

O Ministério Público Eleitoral do Rio Grande do Sul também solicitou a retirada do painel para a Justiça Eleitoral.