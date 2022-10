Palco ameaça ceder e Bolsonaro leva susto em comício na Baixada Fluminense; veja vídeo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se desequilibrou e precisou ser amparado por aliados durante comício em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense (RJ), nesta sexta-feira, 14, após parte do palco montado em uma praça no centro da cidade ameaçar ceder.

Logo no início do comício, a estrutura mostrou certa uma instabilidade por causa do número de pessoas que se aglomeravam ao lado de Bolsonaro, como o senador reeleito Romário (PL), o governador reeleito do Estado, Cláudio Castro (PL) e o ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB).

Bolsonaro participa de comício em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense Foto: Pedro Kirilos/Estadão Conteúdo

Os seguranças do presidente afastaram os aliados do local para garantir que a estrutura não cedesse. Após o ocorrido, Reis voltou ao centro do palco e pula sobre a estrutura para garantir a estabilidade do local. A exceção do susto, o comício transcorreu sem incidentes.

Durante o evento, o presidente e candidato à reeleição subiu o tom nos ataques ao rival no segundo turno, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e disse que o petista quer “levar sexo” às escolas.