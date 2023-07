Para ver, ouvir e pensar; veja a lista do que Temer recomenda para momentos de crise

BRASÍLIA - Longe dos holofotes, mas procurado com frequência por quem quer ouvir uma palavra sobre o cenário conflituoso das relações entre Poderes na capital federal, o ex-presidente Michel Temer ainda acha que é possível pregar a pacificação política. O olhar privilegiado do político que conhece as entranhas da cena brasiliense anda sendo cortejado no momento em que Parlamento e Poder Executivo se estranham.

Com ares de um conselheiro que ainda defende a política dos acordos feitos cara a cara e não a do embate em redes sociais, Temer tem uma lista de recomendações para o momento presente. Um livro, uma música e até uma série. Veja o que indica o descendente de libaneses que foi procurador de Justiça, secretário de Estado, deputado, presidente da Câmara em momentos distintos, vice e presidente da República:

Uma série

“EUA: A Luta pela Liberdade” - A série documental fala da luta por igualdade de direitos nos Estados Unidos e tem como centro a emenda Emenda XIV à Constituição. O tema atraiu o jurista e constitucionalista Michel Temer. Diz a emenda: “Nenhum Estado poderá fazer ou executar leis restringindo os privilégios ou as imunidades dos cidadãos dos Estados Unidos; nem poderá privar qualquer pessoa de sua vida, liberdade, ou bens sem processo legal, ou negar a qualquer pessoa sob sua jurisdição a igual proteção das leis”.

Um livro

‘Liderança em tempos de crise’ - O livro de Doris Kearns Goodwin está na cabeceira de Temer neste momento. A vencedora do Pulitzer analisa a trajetória de quatro presidentes dos Estados Unidos: Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Franklin D. Roosevelt e Lyndon B. Johnson. E aponta como cada um percebeu suas qualidades de liderança e foram vistos pelos de suas épocas. A narrativa sobre Lyndon Johnson é a que mais chamou a atenção de Temer. A publicação é da editora Record, está dividida em três capítulos e um epílogo. Tem 560 páginas.

Liderança em tempos de crise, capa do livro recomendado pelo ex-presidente Michel Temer Foto: Reprodução / Ed. Record

Uma música

“A Lista” - Do cantor e compositor Oswaldo Montenegro, a canção é de 1999. Seus versos até poderiam ser uma metáfora para o mundo da política onde os hoje amigos não mais o são e os antigos adversários podem estar por perto. Diz a letra:

“Faça uma lista de grandes amigos

Quem você mais via há dez anos atrás

Quantos você ainda vê todo dia

Quantos você já não encontra mais

(...)

Quantos mistérios que você sondava

Quantos você conseguiu entender

Quantos segredos que você guardava

Hoje são bobos ninguém quer saber

Quantas mentiras você condenava

Quantas você teve que cometer

Quantos defeitos sanados com o tempo

Eram o melhor que havia em você

(...)

Quantas pessoas que você amava

Hoje acredita que amam você”

Ficha técnica:

Uma série: EUA: A Luta pela Liberdade

Um livro: Liderança em tempos de crise, de Doris Kearns Goodwin

Uma música: A Lista, de Oswaldo Montenegro