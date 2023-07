Para ver, ouvir e pensar: o que recomenda a ministra da Saúde que ‘sobreviveu’ à cobiça do Centrão

BRASÍLIA – Com o Centrão de olho em cargos no governo, a socióloga Nísia Verônica Trindade de Lima andou com a cabeça a prêmio no governo Lula. Mas o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) veio a público para decretar: “Saúde não sai”. Era uma resposta do petista à cobiça de neoaliados que queriam assumir o comando do Ministério da Saúde. Apesar da vida atribulada de ministra, Nísia não se furta a indicar livro, filme e música para quem quer dar um tempo à correria e apenas desfrutar.

A ministra é a terceira autoridade a apresentar ao Estadão sugestões do que ler, ouvir e ver – o primeiro foi o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, e o segundo, o ex-presidente Michel Temer (MDB).

Uma música

De Cartola vem a composição que a ministra recomenda. “Corra e Olhe o Céu” combina com o olhar otimista mesmo sob temporada de caça a postos no Executivo, como dizem os versos:

“Linda

No que se apresenta

O triste se ausenta

Fez-se a alegria

Corra e olha o céu

Que o Sol vem trazer

Bom dia”

Um livro

Para os momentos de leitura, a cientista social prefere a poesia e sugere Cecília Meireles em versos reunidos em “Romanceiro da Inconfidência”. O livro foi lançado em 1953 e reconta em poemas o drama dos inconfidentes mineiros. Alguns trechos até poderiam se aplicar a uma ministra que vê seu posto disputado por partidos que não estavam com Lula na disputa eleitoral, mas que agora querem virar governo.

A mim, o que mais me doera,

se eu fora o tal Tiradentes,

era o sentir-me mordido

por esse em quem pôs os dentes.

Mal-empregado trabalho,

na boca dos maldizentes!

Um filme

Nísia retorna ao final da década de 80 e começo de 90 para escolher o que assistir. Ela aponta o Oscar de melhor filme estrangeiro, “Cinema Paradiso” como sua sugestão de filme. A história do menino Totó que aprendeu a apreciar cinema com Alfredo, o operador de projeção da pequena sala de uma cidade do interior da Itália. A película ainda é brindada com a trilha sonora de Ennio Morricone.

