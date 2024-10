Paraná Pesquisas em Manaus: David Almeida tem 46% e Alberto Neto, 45,5% das intenções de voto

Os candidatos também estão empatados na rejeição dos eleitores. Aqueles que indicam que não votariam de “jeito nenhum” em Almeida ou em Neto equivalem a 40,8% e 40,6%, respectivamente. Outros 13,3% indicam que poderiam votar em qualquer um dos dois.

No entanto, segundo a pesquisa, 47,8% do eleitorado tem expectativa sobre a reeleição do prefeito, enquanto 42,9% acreditam na vitória do deputado.