Paraná Pesquisas: Lula tem 50,2%, e Bolsonaro, 49,8%

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 25, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 50,2% dos votos válidos para retornar ao Planalto. O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 49,8% para a reeleição. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais.

Na rodada anterior do levantamento, lançada há cinco dias, o candidato do PT tinha 51,3% dos votos válidos, enquanto o chefe do Executivo pontuava com 48,7%.

Considerando a margem de erro, ambos os presidenciáveis podem estar empatados. Lula tem entre 52,4% e 48% dos votos válidos, e Bolsonaro, entre 52% e 47,6%.

Quanto aos votos totais, isto é, abarcando brancos e nulos, Lula tem 46,3% da preferência, e Bolsonaro, 45,9%. Os que afirmam que não votarão em nenhum dos dois são 4,8%, e 3% não sabem ou não quiseram responder.

A pesquisa foi financiada com recursos do próprio instituto. Foram entrevistados 2.020 eleitores entre os dias 20 e 24 de outubro, presencialmente. O código de registro na Justiça Eleitoral é BR-00525/2022.

