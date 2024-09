Paraná Pesquisas em Fortaleza: Fernandes tem 25,3%; Leitão, 22,1%, e Wagner, 20,8%

A disputa pela prefeitura de Fortaleza, capital do Ceará, segue com um empate triplo entre o deputado federal André Fernandes (PL), o deputado estadual Evandro Leitão (PT) e o ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil).

Segundo o levantamento divulgado nesta segunda-feira, 23, pelo Instituto Paraná Pesquisas, Fernandes aparece com 25,3% das intenções de voto, numericamente à frente de Leitão, que vem na sequência com 22,1%, e de Wagner, com 20,8%. Como a margem de erro do levantamentos é de 3,5 pontos porcentuais, para mais ou para menos, os três estão tecnicamente empatados.

O levantamento anterior, divulgado há uma semana, já apontava o empate técnico, mas as posições eram diferentes, com Capitão Wagner numericamente à frente, com 24% – o único a oscilar para baixo agora, 3,2 pontos porcentuais –, seguido de Fernandes, que tinha 22,1%, e de Leitão, com 19,4%.

O levantamento do Datafolha, divulgado dia 12, também aferiu empate técnico entre os três candidatos: Fernandes apareceu com 25% de menções no cenário estimulado, Wagner, 23%, e Leitão, 19%.

Cenário espontâneo

Na pesquisa espontânea, 45,3% dos entrevistados disseram não saber em quem vão votar, ou não responderam. Nesse cenário, em que os nomes dos candidatos não são apresentados para os entrevistados, Fernandes aparece com 15%, seguido de Leitão, com 12,5%, do atual prefeito Sarto, com 9,4%, e do Capitão Wagner, com 9%. Outros candidatos somaram 1,9%, e 7% não escolheriam ninguém ou votariam em branco ou nulo.

Rejeição

O instituto também mediu o nível de rejeição do eleitorado em relação aos candidatos que concorrem ao pleito. A duas semanas das eleições, o atual prefeito, Sarto, lidera as respostas à pergunta “em quem você não votaria de jeito nenhum”, com 28,4%. Na sequência, o candidato do PL, com 26,3%; Wagner, com 24,5%; e Leitão, com 23,6% de rejeição do eleitor de Fortaleza.

Desde agosto, o índice de rejeição eleitoral ao prefeito variou 5,5 pontos porcentuais para baixo – no mês passado, ele acumulava 33,9%. Já o número de Fernandes foi de 17,6%, para os atuais 26,3%, totalizando 8,7 pontos a mais de rejeição. Cada entrevistado poderia escolher mais de uma opção entre os candidatos apresentados.