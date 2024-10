Paraná Pesquisas em Guarulhos: Lucas Sanches tem 52,3% dos votos contra 37,4% de Elói Pietá

O Paraná Pesquisas entrevistou 800 pessoas entre os dias 13 e 16 de outubro. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-03978/2024.

No levantamento anterior, divulgado na última sexta-feira, 11, a vantagem de Lucas Sanches para Elói Pietá era menor: o candidato do PL tinha 48,9% das intenções de voto contra 40,3% do nome do Solidariedade. Indecisos eram 4,3% e brancos e nulos, 6,5%.