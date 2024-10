Paraná Pesquisas: Nunes marca 26,8%, Boulos tem 26% e Marçal, 24,2% na eleição em São Paulo

No segundo pelotão da pesquisa, a deputada Tabata Amaral (PSB) aparece com 11,5% (eram 8,9%), seguida do apresentador José Luiz Datena (PSDB), com 3,5% (tinha 6%), e da economista Marina Helena (Novo), que marcou os mesmos 1,7% de três dias atrás. Os indecisos saíram de 3,5% para 2,5% e os brancos e nulos, que eram 4,6%, agora são 3,5%.

Bebeto Haddad (DC), tem 0,2%, Ricardo Senese (UP) e João Pimenta (PCO), 0,1% cada. Altino Prazeres (PSTU) não pontuou.