Paraná Pesquisas: Tarcísio lidera segundo turno em SP com 50%; Haddad tem 38%

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 7, aponta o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) à frente na disputa pelo governo de São Paulo. Ele tem 50% das intenções de voto para o Palácio dos Bandeirantes, enquanto o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) tem 38%.

Segundo a sondagem, 5,9% dos eleitores afirmaram que vão anular ou dar voto em branco. Os que não sabem ou não quiseram responder foram 5,3%.

A pesquisa consultou 1.810 eleitores entre os dias 4 e 6 de outubro. A margem de erro é de 2,4 pontos porcentuais, para mais ou para menos. O código de registro na Justiça Eleitoral é SP-00216/2022.

No primeiro turno, Tarcísio obteve 9,8 milhões de votos válidos, ou 42,32% do contabilizado pela Justiça Eleitoral. Haddad recebeu 8,3 milhões de votos, ou 35,70% do total.

Os números foram divergentes com os dados divulgados na véspera do primeiro turno por parte de pesquisas. Após a eleição do dia 2 de outubro, o ministro da Justiça, Anderson Torres, pediu à Polícia Federal para que investigue os institutos de pesquisa.

Na quinta-feira, 6, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) apresentou pedido de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os institutos de pesquisa de intenção de voto.