Paraquedistas que treinavam para 7 de Setembro são arrastados pelo vento em Copacabana

RIO - Uma intensa ventania arrastou pelo menos três militares paraquedistas que treinavam saltos nas imediações do Forte de Copacabana, na zona sul do Rio, para as ruas internas do bairro, na tarde desta terça-feira, 6. Eles se preparavam para o evento em comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil, que será comemorado nesta quarta-feira, 7, em Copacabana.

Deveriam pousar na orla, mas foram arrastados. Um deles caiu em uma rua interna e outro ficou preso nos galhos de uma árvore. Moradores e transeuntes filmaram e fotografaram os pousos. Segundo relatos nas redes sociais, houve mais um caso. Um militar que teria caído sobre um caminhão.

Segundo a Polícia Militar, PMs do 19° Batalhão (Copacabana) foram acionados para checar a informação de que um paraquedista teria saído da rota do seu voo e caído em uma árvore na rua Raul Pompéia. Quando chegaram ao local encontraram uma pessoa ferida caída no chão. Eles acionaram o Corpo de Bombeiros.

Começou o 7 de setembro rapaziada pic.twitter.com/sITicQUZrR — jajapix (@jairmearrependi) September 6, 2022

A PM não citou os demais casos. Mas pelo menos um vídeo mostra um paraquedista pousando no asfalto de uma rua de Copacabana, aparentemente sem se ferir. Segundo os relatos nas redes sociais, os paraquedistas estavam conscientes e não sofreram ferimentos graves.

Em nota, o Comando Militar do Leste (CML) afirmou que “a Equipe de Salto Livre do Exército Brasileiro, os Cometas, e a Equipe Salto Livre da Força Aérea Brasileira, os Falcões, realizaram, na tarde de hoje, treinamento para demonstração em homenagem aos 200 anos da Independência. Alguns militares pousaram fora do local previsto por conta de rajadas de vento, evento meteorológico ocasional”.

Segundo a nota, “a ocorrência é pontual, não existe registro histórico” (de acidente semelhante), e “as equipes são compostas por atletas de alto nível e participam de competições nacionais e internacionais com resultados expressivos”.

Exército recomenda abrir janelas durante salvas de canhão

O CML alertou moradores de Copacabana para o risco de janelas se quebrarem por causa dos disparos de canhão previstos para esta quarta, 7, no bairro, como parte das comemorações do Bicentenário da Independência.

Segundo comunicado enviado a moradores dos prédios vizinhos ao Forte de Copacabana, serão disparados ao longo do dia 29 tiros de canhão. Será feito um disparo por hora a partir das 8h. Às 16h, haverá uma salva de 21 detonações. Se as janelas estiverem fechadas, explicam, é possível que o vidro trinque ou mesmo se quebre. A recomendação dos militares é que as janelas fiquem abertas.