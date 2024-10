Partido de Bolsonaro elegeu prefeitos em 510 cidades do País no primeiro turno; veja quais

BRASÍLIA – O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, elegeu 510 prefeitos no primeiro turno da eleição municipal, neste domingo, 6, conforme números atualizados até 23 horas. A legenda, presidida pelo ex-deputado Valdemar Costa Neto, um dos expoentes do Centrão, ficou em quinto lugar na lista de partidos que mais elegeram prefeitos nesta primeira etapa da disputa.

Jair Bolsonaro e o deputado federal Alexandre Ramagem (PL), que concorreu à prefeitura do Rio. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Em termos absolutos, os Estados em que o partido mais teve candidatos vitoriosos foram São Paulo (102), Santa Catarina (90), Minas Gerais (53) e Paraná (52). No Rio de Janeiro (22), em Santa Catarina (90) e no Maranhão (40), por sua vez, o PL liderou a disputa entre todos os partidos e foi a legenda que mais elegeu candidatos no primeiro turno. O dado final poderá mudar após a totalização de votos em todas cidades brasileiras.

O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, elegeu mais candidatos do que o PT, legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em todo o País, o partido mais vitorioso foi o PSD, comandado pelo ex-ministro e secretário de Governo de São Paulo, Gilberto Kassab.