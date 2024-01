Novo quer barrar acordo entre TSE e Anatel para bloqueio imediato de sites nas eleições

O acordo entre TSE e Anatel foi firmado no início de dezembro do ano passado. Antes, o processo dependia de que um oficial de Justiça comunicasse a decisão judicial de bloqueio da página. Com o novo acordo, o TSE passará a comunicar a decisão diretamente à Anatel de forma virtual, e a agência deve prosseguir imediatamente com a derrubada do site que seja julgado prejudicial ao processo eleitoral.

O projeto de decreto legislativo (PDL), que será apresentado pelo Novo, tramitará pelas comissões da Casa, após liberação do presidente da Câmara dos Deputados. Depois, o texto seguirá para a análise do plenário, onde precisará do apoio de maioria simples (257 votos) para ser aprovado. Em seguida, o projeto será analisado pelo Senado.