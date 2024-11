Partidos e candidatos têm até esta terça-feira para prestar contas do primeiro turno das eleições

Se o candidato não prestar conta à Justiça Eleitoral, não poderá emitir seu certificado de quitação eleitoral até o fim da legislatura para a qual concorreram. Já para as legendas que não prestarem contas, a punição é perda do direito de recebimento da parte do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o Fundo Eleitoral.

Para os candidatos e partidos que disputaram o segundo turno, a data final para a prestação de contas do período é 16 de novembro.