Partidos de oposição querem usar PEC da Anistia para salvar mandato de Deltan

BRASÍLIA - Deputados e senadores de partidos como Podemos, PL e Novo querem incluir na Proposta de Emenda à Constituicao (PEC) da Anistia um dispositivo para salvar o mandato do deputado cassado Deltan Dallagnol (Podemos-PR). Uma das ideias consiste em encaixar no texto uma emenda para determinar que qualquer decisão da Justica Eleitoral referente à perda de mandato parlamentar tenha de passar, obrigatoriamente, pelo crivo da Câmara e do Senado.

A PEC que perdoou irregularidades eleitorais cometidas por partidos nos últimos anos foi aprovada nesta terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Antes de seguir para o plenário, porém, a proposta ainda será encaminhada para análise em uma comissão especial. É nessa etapa que os aliados de Deltan, ex-coordenador da forca tarefa da Lava Jato em Curitiba, pretendem embutir ali um artigo sobre a competência para cassar mandatos.

“Deltan foi cassado por perseguição política, por vingança. O que está acontecendo é uma aberração”, disse a deputada Adriana Ventura (Novo-SP), logo após participar de uma manifestação, na Câmara, em defesa de Deltan. “Muitos deputados estão indignados e há um esforço conjunto para buscar uma solução, defendendo a democracia e a liberdade dos cidadãos para que não calem a voz deles.”

Para o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS), a cassação é uma “afronta” ao Poder Legislativo. “É preciso que se defenda o Parlamento. Hoje é Deltan, amanhã pode ser qualquer um de nós”, afirmou Van Hattem.

Além da ideia de encaixar na PEC da Anistia um dispositivo para salvar o mandato de Deltan, congressistas avaliam a possibilidade de produzir um projeto de decreto legislativo sobre o tema.

“Nada disso vai prosperar. Esse cara já é carta fora do baralho, mas nada vai compensar o mal que ele fez para o País”, afirmou o líder do PT na Camara, Zeca Dirceu (PR).

Deltan teve o mandato cassado, na noite desta terça-feira, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ficou inelegível por oito anos. A decisão foi tomada por unanimidade. O argumento do ministro Benedito Gonçalves, relator do processo, foi o de que Deltan pediu exoneração do cargo de procurador para driblar a lei e evitar a inelegibilidade. A decisão teve como base a Lei da Ficha Limpa, segundo a qual são inelegíveis por oito anos magistrados e integrantes do Ministerio Publico que “tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntaria na pendencia de processo administrativo disciplinar”. Deltan respondia a processos no Conselho Nacional do Ministerio Público.