Paulo Dantas, do MDB, é reeleito governador do Alagoas; veja números

Paulo Dantas, do MDB, foi eleito neste domingo, 30, governador do Alagoas no segundo turno das eleições 2022. A vitória foi confirmada por volta das 20h. Com 100% das urnas apuradas, o emedebista recebeu 829.487 votos, o que representa 52,49% dos votos válidos, e está matematicamente eleito.

Rodrigo Cunha, do União Brasil, obteve 750.770 dos votos, o que corresponde a 47,62% dos votos válidos. A diferença entre os candidatos do AL foi de 78.717 votos, ou 4,98%.

Paulo Dantas (MDB): 829.487 votos (52,49%)

Rodrigo Cunhas (União Brasil): 750.770 votos (47,51%)

Brancos: 47.198 votos (2,67%)

Nulos: 138.982 votos (7,87%)

Abstenções: 536.986 votos (23,31%)

No primeiro turno, realizado em 2 de outubro, Paulo Dantas recebeu 46,64% dos votos válidos e terminou à frente de Rodrigo Cunha, que alcançou 26,79%. Eles superaram Fernando Collor (14,71%), Rui Palmeira (10,38%), Professor Cicero Albuquerque (1,17%), Bombeiro Luciano Fontes (0,18%) e Luciano Almeida (0,14%), que acabaram de fora da segunda parte da disputa.

Paulo Dantas, 43, é administrador de empresas e é o atual governador de Alagoas, eleito em votação indireta em maio após o então governador Renan Filho deixar o cargo para disputar o Senado. Dantas é aliado da família de Renan Calheiros (MDB). Em 2004, foi eleito prefeito de Batalha pelo então PMDB e reeleito em 2008. Depois, foi eleito pelo deputado estadual em 2018.