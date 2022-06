PEC do Centrão: Políticos apontam inconstitucionalidade na proposta

Ganhou destaque nas redes sociais o debate em torno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que permite a deputados e senadores anularem decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), revelada pelo Estadão. Elaborada por integrantes do bloco de partidos do Centrão, com aval das bancadas evangélica e ruralista, a proposta visa dar ao Legislativo uma prerrogativa que o Congresso não possui hoje. A intenção é reverter julgamentos decididos sem unanimidade entre os 11 ministros que tenham derrubado leis aprovadas no Congresso ou contrariado bancadas.

Entre outras coisas, os parlamentares poderiam revisar decisões tomadas pelo Supremo em temas que como a definição sobre o marco temporal para demarcação de terras indígenas e a criminalização da homofobia. Ambos os casos são citados pelos políticos defensores da PEC como parte do que consideram um “ativismo judicial” do STF.

O principal argumento dos opositores da proposta é de que a PEC configura um movimento que afronta a independência entre os Poderes, cláusula pétrea da Constituição.

A ex-senadora Marina Silva (Rede) apontou a formulação da PEC como uma tentativa do Centrão de “concentrar ainda mais poder em suas mãos”. Atualmente, o bloco é a base de apoio do governo Bolsonaro no Legislativo e já foi protagonista de outras polêmicas, como o caso do controle de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A imprensa noticiou que parlamentares dos partidos do Centrão, base do governo Bolsonaro, tramam modificação da Constituição para poderem desfazer decisões do STF quando contrariarem os seus interesses, só para concentrar mais poder ainda em suas mãos. Não à PEC do Centrão. — Marina Silva (@MarinaSilva) June 14, 2022

A deputada federal Joice Hasselmann (PSDB-SP) afirmou que a PEC coloca “interesses pessoais acima das instituições”. Ela lembrou que, conforme a Constituição, os Poderes são independentes. A proposta, segundo a parlamentar, daria ao Congresso a atribuição de se sobrepor ao Judiciário.

Sou contra a PEC que dá poderes ao Congresso para revogar decisões do @STF_oficial. A Constituição diz que os poderes devem ser INDEPENDENTES e HARMÔNICOS entre si, e não que o legislativo deve passar por cima do judiciário. A PEC coloca interesses pessoais acima das instituições — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) June 14, 2022

O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) disse que a medida sugerida pelo Centrão é impossível por ferir cláusula pétrea da Constituição. Ele celebrou a Carta por ter se antecipado a eventuais crises institucionais.

O Estadão de hoje fala sobre uma suposta PEC que daria ao Congresso poderes para sustar decisões do STF.



Felizmente, o Constituinte originário se antecipou a crises institucionais e tornou a medida impossível por ferir cláusula pétrea.



Esta lá no Art. 60, p. 4°, III. É só ler. — Orlando Silva (@orlandosilva) June 14, 2022

O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) descreveu a PEC como uma tentativa de “dar proteção às falcatruas bolsonaristas”.

PEC do Centrão dá ao Congresso, ou seja, ao próprio Centrão, poder de mudar decisões do STF. É a PEC legislar em causa própria, dar proteção às falcatruas bolsonaristas, a começar pelo Orçamento Secreto. — Ivan Valente (@IvanValente) June 14, 2022

Já o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que é líder da oposição no Senado, chamou os integrantes do bloco de “chacais da democracia” e comparou a proposta, descrita por ele como “autoritária”, à Constituição de 1937.

O Centrão de Bolsonaro quer ser censor das decisões do STF, como na Constituição autoritária do Estado Novo, de 1937, a “Polaca”. Os chacais da democracia mandam às favas seus últimos escrúpulos de consciência! https://t.co/UrEXWodvgu — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) June 14, 2022

O movimento de renovação política Vem Pra Rua afirmou que a PEC é mais um episódio da “guerra” entre Poderes que coloca em risco a democracia brasileira.





A PEC do Centrão quer transformar o Congresso em corte revisora do STF. A democracia brasileira corre risco com a constante guerra entre os poderes da república e abre espaço para a eclosão de regimes autoritários#PECdoCentrãoJamais — Vem Pra Rua Brasil (@VemPraRua_br) June 14, 2022

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), destacou que o princípio da separação dos Poderes, previsto na Constituição, impede o Congresso de anular decisões do Supremo. Assim como Orlando Silva, ele lembrou que se trata de cláusula pétrea.

Por que o Congresso não pode anular decisões do STF ? Princípio da separação de Poderes. Cláusula pétrea (artigo 60, parágrafo 4º, inciso III, da Constituição). Uma função atípica (Legislativo “julgando”) não pode se sobrepor à função típica de outro Poder, em decorrência de PEC — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) June 14, 2022

O deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM) classificou a PEC como uma “provocação institucional despudorada”. “É inconstitucional e não pode nem tramitar”, afirmou.

A tal PEC matéria de capa do Estadão de hoje, se existe, é uma provocação institucional despudorada. É inconstitucional e não pode nem tramitar. Quem dá a última palavra sobre Constituição é só o STF e isso é tradução da cláusula pétrea de separação e independência dos Poderes. — Marcelo Ramos (@marceloramosam) June 14, 2022