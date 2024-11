PEC do fim da escala 6x1 atinge assinaturas necessárias para ser protocolada; veja quem assinou

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1 (seis dias de trabalho, um de descanso) atingiu o quórum de assinaturas necessário para começar a tramitar na Câmara dos Deputados. O projeto é de autoria da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), que formalizou uma iniciativa do Movimento Vida Além do Trabalho (VAT), do vereador eleito no Rio Rick Azevedo (PSOL).

O texto conta com 194 assinaturas no sistema interno da Câmara no início da manhã desta quarta-feira, 13. Para que a PEC fosse protocolada, eram necessários ao menos 171 signatários.

A mobilização em torno da proposta ganhou força com a adesão de deputados federais do PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a sigla mais representativa entre os parlamentares que já assinaram o requerimento. No momento, 68 deputados federais petistas são signatários do texto. Além da autora, todos os outros 13 parlamentares do PSOL da Câmara assinaram a proposta, além de mais 13 deputados federais do PSB.

O texto também conta com assinaturas de 20 deputados federais do União Brasil, 15 assinaturas do PSD, dez do Progressistas, sete do Republicanos e um parlamentar do PL, o deputado federal Fernando Rodolfo (PE).

O que acontece agora?

Uma vez protocolada, a PEC começará a ser discutida na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara. No colegiado, haverá a designação de um relator para o texto, que poderá modificar o projeto por meio de um substitutivo, além de acatar sugestões de outros deputados federais.

Aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta seguirá para a apreciação de uma comissão especial. Somente após esse trâmite, o texto ficará apto a ser pautado no plenário.

A inclusão do texto na ordem do dia de votações, no entanto, não é imediata e, na prática, depende de um acordo entre o colégio de líderes da Casa, formado por líderes das siglas e de blocos parlamentares, como o bloco governista e da oposição. É por isso que, desde já, a deputada federal Erika Hilton sinaliza que vai discutir a medida com líderes parlamentares, como o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

O quórum exigido para a aprovação de PECs na Câmara é de 308 votos favoráveis entre os 513 deputados federais. Com um aval da Câmara, o texto passa para o Senado, no qual a aprovação em plenário demanda voto favorável de 49 senadores entre os 81 membros da Casa. Em PECs, não há sanção presidencial após aprovação das propostas pelas duas Casas do Legislativo.

Veja a lista dos deputados que assinaram a PEC pelo fim da escala 6x1

Erika Hilton (PSOL-SP) (autora) Reginete Bispo (PT-RS) Delegada Adriana Accorsi (PT-GO) Túlio Gadêlha (Rede-PE) Lindbergh Farias (PT-RJ) Fernando Rodolfo (PL-PE) Orlando Silva (PCdoB-SP) Talíria Petrone (PSOL-RJ) Jandira Feghali (PCdoB-RJ) Chico Alencar (PSOL-RJ) Célia Xakriabá (PSOL-MG) Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ) Sâmia Bomfim (PSOL-SP) Glauber Braga (PSOL-RJ) Tarcísio Motta (PSOL-RJ) Jorge Solla (PT-BA) Saullo Vianna (União Brasil-AM) Professora Luciene Cavalcante (PSOL-SP) Douglas Viegas (União Brasil-SP) Luiza Erundina (PSOL-SP) Luizianne Lins (PT-CE) Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) Meire Serafim (União Brasil-AC) Duda Salabert (PDT-MG) Dandara (PT-MG) Antônia Lúcia (Republicanos-AC) Stefano Aguiar (PSD-MG) Rogério Correia (PT-MG) Ivan Valente (PSOL-SP) Marcos Tavares (PDT-RJ) Padre João (PT-MG) Vicentinho (PT-SP) Daiana Santos (PCdoB-RS) Nilto Tatto (PT-SP) Ana Pimentel (PT-MG) Guilherme Boulos (PSOL-SP) Fernanda Melchionna (PSOL-RS) Dagoberto Nogueira (PSDB-MS) Marcon (PT-RS) André Janones (Avante-MG) Denise Pessôa (PT-RS) Carol Dartora (PT-PR) Célio Studart (PSD-CE) Natália Bonavides (PT-RN) Alfredinho (PT-SP) Kiko Celeguim (PT-SP) Juliana Cardoso (PT-SP) Maria Arraes (Solidariedade-PE) Márcio Jerry (PCdoB-MA) Patrus Ananias (PT-MG) Yandra Moura (União Brasil-SE) Fernando Mineiro (PT-RN) Gleisi Hoffmann (PT-PR) João Daniel (PT-SE) Camila Jara (PT-MS) Washington Quaquá (PT-RJ) Luiz Couto (PT-PB) Dimas Gadelha (PT-RJ) Lídice da Mata (PSB-BA) Tadeu Veneri (PT-PR) Odair Cunha (PT-MG) Waldenor Pereira (PT-BA) Reimont (PT-RJ) Miguel Ângelo (PT-MG) Rubens Otoni (PT-GO) Paulão (PT-AL) Leonardo Monteiro (PT-MG) Erika Kokay (PT-DF) Maria do Rosário (PT-RS) Alice Portugal (PCdoB-BA) Benedita da Silva (PT-RJ) Merlong Solano (PT-PI) Pedro Campos (PSB-PE) Paulo Guedes (PT-MG) Jack Rocha (PT-ES) Socorro Neri (PP-AC) Bacelar (PV-BA) Jilmar Tatto (PT-SP) Reginaldo Lopes (PT-MG) Prof. Reginaldo Veras (PV-DF) Duarte Jr. (PSB-MA) Welter (PT-PR) Valmir Assunção (PT-BA) Carlos Zarattini (PT-SP) Delegada Katarina (PSD-SE) Ana Paula Lima (PT-SC) Thiago de Joaldo (PP-SE) Pedro Uczai (PT-SC) Rafael Brito (MDB-AL) Josenildo (PDT-AP) Laura Carneiro (PSD-RJ) José Airton Félix Cirilo (PT-CE) Rubens Pereira Júnior (PT-MA) Alexandre Lindenmeyer (PT-RS) Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) Max Lemos (PDT-RJ) Ruy Carneiro (Podemos-PB) Joseildo Ramos (PT-BA) Helder Salomão (PT-ES) Florentino Neto (PT-PI) Clodoaldo Magalhães (PV-PE) Emanuel Pinheiro Neto (MDB-MT) Bruno Farias (Avante-MG) Carlos Veras (PT-PE) Airton Faleiro (PT-PA) Elisangela Araujo (PT-BA) Ricardo Ayres (Republicanos-TO) Alencar Santana (PT-SP) Bohn Gass (PT-RS) Vander Loubet (PT-MS) Daniel Almeida (PCdoB-BA) Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) Dilvanda Faro (PT-PA) Moses Rodrigues (União Brasil-CE) Renildo Calheiros (PCdoB-PE) Professora Goreth (PDT-AP) Marx Beltrão (PP-AL) Rui Falcão (PT-SP) Idilvan Alencar (PDT-CE) Dr. Francisco (PT-PI) Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) José Guimarães (PT-CE) Domingos Neto (PSD-CE) Zeca Dirceu (PT-PR) Elcione Barbalho (MDB-PA) Geraldo Resende (PSDB-MS) Daniel Barbosa (PP-AL) Ivoneide Caetano (PT-BA) Flávio Nogueira (PT-PI) Keniston Braga (MDB-PA) Raimundo Santos (PSD-PA) Carlos Henrique Gaguim (União Brasil-TO) Pedro Lucas Fernandes (União Brasil-MA) Tabata Amaral (PSB-SP) Josias Gomes (PT-BA) Luciano Amaral (PV-AL) Weliton Prado (Solidariedade-MG) Augusto Puppio (MDB-AP) André Figueiredo (PDT-CE) Fausto Santos Jr. (União Brasil-AM) Amom Mandel (Cidadania-AM) Cleber Verde (MDB-MA) Felipe Carreras (PSB-PE) Gerlen Diniz (PP-AC) Leo Prates (PDT-BA) Henderson Pinto (MDB-PA) Arlindo Chinaglia (PT-SP) Roberto Duarte (Republicanos-AC) Delegado Bruno Lima (PP-SP) Murillo Gouvea (União Brasil-RJ) Fernanda Pessoa (União Brasil-CE) Pedro Aihara (PRD-MG) Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE) Andreia Siqueira (MDB-PA) Damião Feliciano (União Brasil-PB) Renilce Nicodemos (MDB-PA) Lucas Ramos (PSB-PE) Eduardo Bismarck (PDT-CE) Juninho do Pneu (União Brasil-RJ) Zezinho Barbary (PP-AC) Luciano Vieira (Republicanos-RJ) Ricardo Maia (MDB-BA) Luciano Ducci (PSB-PR) Duda Ramos (MDB-RR) Raimundo Costa (Podemos-BA) Sidney Leite (PSD-AM) Euclydes Pettersen (Republicanos-MG) Mauro Benevides Filho (PDT-CE) Renan Ferreirinha (PSD-RJ) Coronel Ulysses (União Brasil-AC) Júnior Ferrari (PSD-PA) Dr. Zacharias Calil (União Brasil-GO) Dayany Bittencourt (União Brasil-CE) Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) Átila Lins (PSD-AM) Eriberto Medeiros (PSB-PE) Jonas Donizette (PSB-SP) Charles Fernandes (PSD-BA) Gervásio Maia (PSB-PB) Pompeo de Mattos (PDT-RS) Pastor Diniz (União Brasil-RR) Bandeira de Mello (PSB-RJ) Fausto Pinato (PP-SP) Dra. Alessandra Haber (MDB-PA) Guilherme Uchoa (PSB-PE) Eduardo Velloso (União Brasil-AC) Afonso Motta (PDT-RS) Gisela Simona (União Brasil-MT) Paulo Azi (União Brasil-BA) Hugo Leal (PSD-RJ) Nitinho (PSD-SE) Amanda Gentil (PP-MA) Heitor Schuch (PSB-RS) Iza Arruda (MDB-PE)