BRASÍLIA – O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli proferiu decisões monocráticas que beneficiaram empresas que admitiram corrupção na Operação Lava Jato e colocaram na mira a ONG Transparência Internacional no Brasil. Mesmo sendo atos individuais, os despachos do magistrado não seriam atingidos caso a proposta de emenda à Constituição (PEC) que limita decisões monocráticas de ministros da Corte estivesse valendo, segundo especialistas ouvidos pelo Estadão.

No fim de novembro, o Senado aprovou a proposta, que ganhou tração no Congresso após uma sucessão de crises entre parlamentares e ministros do STF. O texto ainda será analisado pela Câmara.

Dias Toffoli é ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Carlos Moura/STF

PUBLICIDADE A PEC ainda não está tramitando na Câmara, pois aguarda por um despacho do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). O deputado tenta segurar o projeto que teve aval do Senado ao máximo, enquanto articula a apreciação de um texto alternativo, mais ameno. Aprovada no Senado por 52 votos a 18, a PEC impede que os ministros decidam liminarmente apenas em ações que suspendam a vigência de leis aprovadas pelo Legislativo e atos do presidente da República, da Câmara e do Senado.

“Vedada a concessão de decisão monocrática que suspendam a eficácia de lei, com ou sem redução de texto, sob pena de nulidade, ou de ato do presidente da República, do presidente do Senado Federal, do presidente da Câmara dos Deputados ou do presidente do Congresso Nacional”, diz trecho da PEC.

Especialistas ouvidos pelo Estadão explicam que as decisões de Toffoli que suspenderam o pagamento de multa dos acordos de leniência da Odebrecht (atual Novonor) e da J&F e a que determinou a investigação da Transparência Internacional não têm relação com leis ou atos da Presidência. Mas, sim, consistem em reclamações ou petições de partes de um processo. Esses recursos jurídicos não estão enquadrados na PEC, explicam.

“Essas manifestações do ministro não seriam tocadas pela PEC das decisões monocráticas, pois são providências de impulso processual, sem o caráter de decisão liminar e não possuem os pressupostos de suspensão de lei”, explicou o professor de Direito Constitucional da Universidade de Brasília (UnB) Thiago de Pádua.

O doutor em direito da Universidade de São Paulo (USP) Emanuel Pessoa reforça que a emenda à Constituição, caso estivesse em vigor, anularia decisões relativas a atos de autoria de Lula, de Arthur Lira ou do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

“Ainda que tivesse sido aprovada, a PEC não afetaria as decisões do Toffoli. Isso porque elas não se enquadram na suspensão de leis nem de atos normativos com efeitos gerais. Ela também não anula atos dos presidentes da República, Senado, Câmara ou Congresso”, disse.

Pessoa afirmou também que as regras para decisões monocráticas como as do ministro poderiam ser alteradas por PEC, mas com escopo diferente da atual em tramitação. Para ele, porém, o STF agiria para declarar tal proposta inconstitucional, o que aumentaria a crise já existente entre os Poderes.

“O Supremo acha que ele pode definir a própria competência, mas, a rigor, o Legislativo é quem define as regras de processo civil”, disse.

Relembre as decisões monocráticas de Toffoli

No dia 20 de dezembro, a J&F, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, conseguiu uma autorização de Toffoli para receber as provas obtidas pela PF na Operação Spoofing, que prendeu um grupo de hackers que invadiram celulares de integrantes da força-tarefa da Lava Jato.

Na decisão, o ministro também determinou a suspensão do pagamento das parcelas previstas no acordo de leniência da empresa, homologado em 2017. O grupo se comprometeu a pagar R$ 10,3 bilhões ao longo de 25 anos.