Pedro Fernando Nery passa a integrar quadro de colunistas nos 150 anos do Estadão

Nery integrou a equipe de colunistas do jornal até abril de 2023. Agora, ele retorna no ano de celebração dos 150 anos do Estadão. A nova passagem não ficará restrita às páginas do site e do jornal.

O economista vai produzir semanalmente vídeos explicativos sobre macroeconomia, que serão publicados às quintas-feiras, e participará do programa Ilustríssimo Privilégio, com o repórter do política do Estadão em Brasília Weslley Galzo, no qual vão discutir as benesses do Poder Público e como o País pode ser mais justo. O programa vai ao ar às quartas-feiras.