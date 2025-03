Pedro Rousseff propõe folga para guardas municipais que recuperarem celulares roubados

O texto autoriza o Poder Executivo a instituir um programa de incentivo específico, sem implicar custos adicionais aos cofres públicos. De acordo com o projeto, a folga concedida não poderá ser utilizada para efeitos previdenciários, incorporação salarial ou cálculo de outras vantagens.

A medida prevê critérios claros para a concessão do benefício, como a comprovação da recuperação do aparelho, a legalidade da ação e o registro adequado da devolução do celular ao proprietário.