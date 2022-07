Perfis contrários a Bolsonaro articulam boicote e esgotam ingressos para convenção do PL

BRASÍLIA e RIO - Perfis nas redes sociais críticos ao presidente Jair Bolsonaro (PL) articularam um boicote à convenção de lançamento da candidatura à reeleição marcada para domingo, 24, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Em um movimento coordenado, reservaram ingressos para o evento disponíveis na internet - mesmo sem interesse em comparecer - com o objetivo de esvaziá-lo. E obtiveram sucesso.

Leia também Deputados da oposição pedem que STF investigue ataque de Bolsonaro às urnas

A reportagem do Estadão/Broadcast Político tentou acessar a plataforma do PL destinada às reservas ao longo da tarde desta terça-feira. Primeiro, ficou em fila de espera virtual “devido ao grande número de acessos”. Quando finalmente o acesso foi possível, a plataforma informou que as vagas já estavam esgotadas.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade





Página de acesso para aquisição de ingressos à convenção do PL que deve formalizar a pré-candidatura de Bolsonaro à reeleição.

Os convites para participar da convenção estavam disponíveis na plataforma Sympla, especializada na venda de ingressos para shows e outros eventos. A ideia de boicote foi inspirada em movimento semelhante feito no lançamento da candidatura à reeleição do ex-presidente americano Donald Trump. Segundo apurou a reportagem, o PL busca formas de resolver o problema, que pode impactar a imagem da convenção se houver, de fato, público muito abaixo do esperado.

Esgotou! Já posso sentir o clima da Convenção Nacional do PL no Maracanãzinho. Fora Bolsonaro! pic.twitter.com/SHuGnkg9Bu — um Matheus aí! 🫰🏽 (@tragediadodia) July 19, 2022

”Agora, Bolsonaro está organizando sua convenção no Maracanãzinho e liberou ingressos gratuitos pelo Sympla. Eu já retirei meu ingresso, mas não vou. Será uma pessoa a menos nesse evento. Se todos nós retirarmos um ingresso a convenção dele será esvaziada”, escreveu um usuário no Twitter.

”MIGUES (sic) ATENÇÃO Neste sábado 24/07 Bolsonaro vai fazer uma convenção no Maracanãzinho e disponibilizou ingressos gratuitos no Sympla. Se todo mundo retirar um e não ir, o lugar vai ficar vazio. Eu já retirei o meu, menos um bolsominion no local”, escreveu outra pessoa.