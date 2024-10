Pesquisa Atlas Belém: Igor lidera com 44,1% dos votos válidos, e Delegado Éder Mauro tem 22,3%

O levantamento traz Thiago Araújo (Republicanos) com12,6%, empatado com o prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL), que tem 11,4%. Jefferson Lima (Podemos) marca 7,3%, e no pelotão de baixo constam Rafael Brício (UP), com 1,3%, Ítalo Abati (Novo), com 0,9%, Delegado Eguchi (PRTB), com 0,2%, e Well (PSTU), com 0,1%.

O cálculo dos votos válidos exclui os indecisos e os entrevistados que responderam que votarão em branco ou anularão o voto. O instituto AtlasIntel entrevistou 1.608 pessoas via internet entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, o nível de confiança é de 95% e a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o protocolo PA-03293/2024.