Pesquisa Atlas em Campo Grande: Rose Modesto tem 48,7% e Adriane Lopes, 47,7% no segundo turno

Os eleitores ainda foram questionados sobre como avaliam os desempenhos das gestões municipais, estaduais e federais. Entre os entrevistados, 50% reprovam a administração de Adriane Lopes, 43% aprovam e 7% não souberam opinar. Sobre a atuação de Eduardo Riedel (PSDB) à frente do governo do Mato Grosso do Sul, 24% avaliam de forma negativa, enquanto 49% consideram positiva. Outros 27% dos eleitores não souberam responder.