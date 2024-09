Pesquisa AtlasIntel no Recife: João Campos tem 65,8% e Gilson Machado aparece com 20,9%

BRASÍLIA – Pesquisa AtlasIntel sobre o cenário eleitoral do Recife mostra que o atual prefeito, João Campos (PSB), tem 65,8% das intenções de voto e pode ser reeleito ainda em primeiro turno. O ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL) aparece com 20,9%

PUBLICIDADE A deputada estadual Dani Portela (PSOL) tem 4,8% e o ex-deputado federal Daniel Coelho (PSD) registrou 3,5% na sondagem. A enfermeira Ludmila Outtes (UP) aparece com 1,4% e o advogado Técio Teles (Novo) registrou 1,2% na sondagem. A professora Simone Fontana (PSTU) tem 0,2%. Como a margem de erro é de três pontos porcentuais, os cinco estão empatados na margem de erro. O jornalista Victor Assis (PCO) não foi mencionado no levantamento. Indecisos somam 1,6%, e 0,5% dos eleitores recifenses pretende votar branco ou nulo.

João Campos (PSB) e Gilson Machado (PL) são candidatos a prefeito do Recife Foto: Dida Sampaio/Estadão e Isác Nóbrega/Presidência da República

A AtlasIntel ouviu 1.200 eleitores do Recife entre os dias 18 e 23 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-08091/2024.

Entre os homens, João Campos tem 63,8% e Gilson Machado tem 25%. Em seguida, aparecem Dani Portela, 3,7%; Daniel Coelho, 3,6%; Técio Teles, 2,2%; e Ludmilla Outtes, 1,3%. No eleitorado feminino do Recife, Campos lidera com 67,8%, enquanto Gilson Machado registra 17,9%. Depois dos dois, estão listados Dani Portela, com 5,8%; Daniel Coelho, 3,5%; Ludmila, 1,6%; Técio Teles, 0,5%; e Simone Fontana, 0,4%.

Os segmentos em que João Campos possui melhores intenções de voto são formados pelos eleitores que têm religiões diversas do catolicismo e do protestantismo (83,2%), os que possuem até o ensino fundamental (79,1%) e os que são beneficiários do Bolsa Família (78,3%).

Gilson Machado, por sua vez, tem um desempenho melhor entre os eleitores evangélicos (38%), os que ganham entre R$ 5 mil e R$ 10 mil (27,8%) e os que têm entre 35 e 44 anos (27,4%). Em todos os grupos, Campos lidera com 53,2%, 54,8% e 59,6%, respectivamente.

Publicidade

Avaliação da gestão

O desempenho de João Campos à frente da prefeitura do Recife é aprovado por 72% dos eleitores. Outros 22% rejeitam a gestão, e 6% não sabem avaliar.

A avaliação do prefeito é melhor que a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em Recife, 48% aprovam o desempenho de Lula, 43% rejeitam a gestão federal e 9% dizem não saber avaliar.

Antes do início da campanha, membros do PT fizeram pressão para conseguir indicar o vice da chapa do prefeito. João Campos resistiu às investidas e escolheu Victor Marques (PCdoB), ex-chefe de gabinete dele.

A AtlasIntel também questionou os 1.200 eleitores sobre quais são os principais problemas da capital pernambucana. A criminalidade foi citada por 69,2%; a saúde, por 47% e os engarrafamentos foram mencionados por 33,8%.