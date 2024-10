Pesquisa Atlas em Recife: João Campos tem 68,1% dos votos válidos, e Gilson Machado tem 20%

Assim como ocorreu nas pesquisas anteriores, nos votos totais, o cenário é praticamente o mesmo. Campos tem 66,1% das intenções de voto e é seguido por Gilson Machado, com 19,4%; Portela, com 5,4% e Coelho, com 3,9%.

Na última pesquisa divulgada, na última quarta-feira, 30, Campos tinha 65,2%, e Gilson Machado estava com 21,3%. Na sequência estavam Dani Portela e Coelho, empatados com 4,5% e 4,4% das intenções de voto. Teles aparecia com 2,1% e Outtes e Fontana fizeram 0,1%. Assis não pontuou.