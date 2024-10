Pesquisa Atlas João Pessoa: Lucena tem 41,1% dos votos válidos; Queiroga, 21,4%, e Carneiro, 21%

Na véspera da eleição para a prefeitura de João Pessoa, a pesquisa AtlasIntel mostra o prefeito Cícero Lucena (PP) com 41,1% das intenções de votos válidos. Na sequência, aparecem Marcelo Queiroga (PL) e Ruy Carneiro (Podemos) com 21,4% e 21%, respectivamente. Eles estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

O candidato do PT, Luciano Cartaxo, aparece na terceira posição com 15,1% no levantamento divulgado neste sábado, 5. Já os nanicos Camilo Duarte (PCO) e Yuri Ezequiel (UP) foram mencionados por 1,1% e 0,4% dos entrevistados.

O instituto AtlasIntel ouviu 1.595 eleitores, de forma online, entre 29 de setembro e 4 de outubro. O nível de confiança da pesquisa, que foi registrada na Justiça Eleitoral sob o código PB-04892/2024, é de 95% Em relação ao votos totais, considerando brancos e nulos, Lucena marcou 40,3% na pesquisa AtlasIntel. Queiroga registrou 21%; Carneiro, 20,6%; Cartaxo, 14,8%; Duarte, 1,1%; e Ezequiel, 0,4%. Além disso, 1,8% dos entrevistados afirmaram que vão anular o voto, enquanto 0,1% ainda não sabem em quem vão votar.

Segundo turno

Os três cenários de segundo turno testados pela pesquisa dão vitória ao atual prefeito. Num eventual confronto entre Lucena e Queiroga, o atual mandatário venceria com 53%, ante 29%. Já contra Cartaxo, o placar seria de 50% a 27% em favor ao prefeito. Contra Carneiro, Lucena teria 44% dos votos, ante 42%.