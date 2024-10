Atlas no Rio de Janeiro: Paes tem 53,3%, Ramagem, 35,1%, e Tarcísio, 6,8%, dos votos válidos

RIO – Na véspera da eleição, o prefeito Eduardo Paes (PSD) aparece com 53,3% dos votos válidos na disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro, segundo pesquisa de intenções de voto do AtlasIntel divulgada neste sábado, 5. Neste cenário, Paes seria reeleito em primeiro turno. O deputado federal Alexandre Ramagem (PL) aparece com 35,1%, e o também deputado federal Tarcísio Motta (PSOL), com 6,8%.

Carol Sponza (Novo) tem 1,9% das intenções de voto. Em seguida, aparecem o deputado federal Marcelo Queiroz (PP), com 1,2%, Juliete Pantoja (UP), 0,8%, o deputado estadual Rodrigo Amorim (União), 0,7%, e Cyro Garcia (PSTU), 0,3%. Henrique Simonard (PCO) foi citado, mas não alcançou 1%.

Os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos são excluídos da amostra para calcular os votos válidos.

Na pesquisa anterior, divulgada nesta segunda-feira, 30, Paes tinha tem 50,5% das intenções de votos válidos. Ramagem aparecia com 33,1%. Tarcísio Motta tinha 8,3%.

Candidatos à prefeitura do RJ na eleição municipal 2024: Eduardo Paes (PSD), Alexandre Ramagem (PL), Marcelo Queiroz (PP), Rodrigo Amorim (Uniao Brasil) e Tarcisio Motta (PSOL). Foto: Pedro Kirios/Estadão

O instituto AtlasIntel entrevistou 2.506 eleitores do Rio, entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-07603/2024.

Pesquisa estimulada (votos totais)

Segundo o AtlasIntel, considerando os votos totais, com brancos, nulos e indecisos, Paes tem 51% das intenções de voto na disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro, seguido por Ramagem com 33,7%, e Tarcísio Motta, com 6,5%.

Carol Sponza (Novo) tem 1,8% das intenções de voto. Em seguida, aparecem o deputado federal Marcelo Queiroz (PP), com 1,1%, Juliete Pantoja (UP), 0,7%, o deputado estadual Rodrigo Amorim (União), 0,7%, e Cyro Garcia (PSTU), 0,3%. Henrique Simonard (PCO) foi citado, mas não alcançou 1%. Outros 2,4% disseram votar branco ou nulo, e 1,7% não souberam responder.

Segundo turno

Em um eventual segundo turno, Eduardo Paes vence Alexandre Ramagem por 58% a 36%, uma vantagem de 22 pontos percentuais (na rodada anterior a diferença era de 21 pontos). Disseram que votariam em branco ou em nulo 4% e 3% estão indecisos. O atual prefeito também venceria Tarcísio Motta, por 55% a 17%. Neste cenário, 23% disseram que anulariam ou votariam em branco e há 5% de indecisos.

Eduardo Paes (PSD) e Alexandre Ramagem (PL) Foto: Pedro Kirios/Estadão