Pesquisa AtlasIntel no Rio: Paes tem 48,6%, Ramagem, 32%, e Tarcísio, 8,9%

Os dados são da pesquisa Atlas/CNN, divulgada nesta segunda-feira, 23. Foram entrevistados 1.600 eleitores do Rio, entre os dias 17 e 22 deste mês. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo RJ-03345/2024.

O deputado federal Tarcísio Motta (PSOL), tem 8,9%, seguido por Carol Sponza (Novo), com 3,4% das intenções de voto. Em seguida, aparecem Marcelo Queiroz (PP), com 0,9%, Rodrigo Amorim (União), com 0,6%, e Juliete Pantoja (UP), com 0,5%. Cyro Garcia (PSTU) e Henrique Simonard (PCO) registraram 0,1% cada. Outros 2,5% disseram votar branco ou nulo, e 2,7% não souberam responder.