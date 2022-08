Pesquisa Real Time em SP: Haddad lidera com 34%; Tarcísio e Garcia empatam com 20% cada

Liderando a nova rodada da pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta segunda-feira, 22, o candidato do PT ao governo do Estado de São Paulo, Fernando Haddad (PT), aparece com 34% das intenções de voto.

Tarcísio de Freitas (Republicanos) é o segundo colocado, com 20% das intenções de voto, empatado com Rodrigo Garcia (PSDB), candidato à reeleição e entrevistado desta segunda-feira na sabatina organizada pelo Estadão em parceria com a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). Clique aqui para assistir à entrevista.

Fernando Haddad, Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia em fotos de eventos das campanhas. Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação, Reprodução/Twitter e Governo SP/Divulgação

O restante dos candidatos não alcançou 2 dígitos nas intenções de voto. Vinícius Poit (Novo) recebeu 2% e Elvis Cezar (PDT), 1%.

Votos brancos e nulos totalizaram 12% e 11% dos entrevistados não souberam ou não responderam. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

O levantamento também fez questões aos eleitores referentes à rejeição dos candidatos. Ao mesmo tempo em que lidera as intenções de voto, o petista Fernando Haddad também é o mais rejeitado, por 48% dos entrevistados. Já Tarcísio, candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), tem 41% de rejeição.

Garcia, atual governador, recebeu 32% de rejeição dos entrevistados. Ao serem questionados se aprovam ou não o atual governo do Estado, 47% responderam que sim, 41% disseram não aprovar a gestão tucana e 12% não souberam ou não responderam.

A pesquisa contatou 2.000 pessoas por telefone entre os dias 19 e 20 de agosto, e está registrada na Justiça Eleitoral sob o código SP-00604/2022. O nível de confiança é de 95%.