Início de ‘Lula 3’ tem pior avaliação que mandatos anteriores do petista, aponta pesquisa CNT/MDA

O início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é avaliado positivamente (bom ou ótimo) por 43% dos brasileiros, aponta pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça-feira, 16. Para 28%, o período é avaliado como regular, e ruim ou péssimo para 25% – 4% não souberam opinar.

O número dos que avaliam positivamente o começo do mandato é inferior ao dos dois mandatos anteriores do petista. Em 2003, o início do primeiro mandato de Lula tinha, em março, 45% de avaliação positiva. No segundo mandato, em 2007, 50% consideravam a gestão boa ou ótima em abril.

A pesquisa divulgada nesta terça-feira também avalia de modo geral o governo Lula. Para 43,1%, a gestão é ótima ou boa, enquanto 24,6% possuem percepção negativa (ruim ou péssima) sobre o governo. 28,3% consideram a regular. Não souberam ou não responderam 4% dos entrevistados.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva

A percepção sobre a imagem pessoal do presidente, no entanto, é melhor do que a existente sobre o governo. Segundo o levantamento, 57,4% aprovam o desempenho de Lula à frente do Executivo contra 34,8% que desaprovam. Outros 7,8% não souberam ou não quiseram responder.

Ainda de acordo com o levantamento, 46,5% acham governo Lula melhor que o do ex-presidente Jair Bolsonaro; 26,7% avaliam como pior, 22% como igual, e 4,8% não souberam responder.

Para Marcelo Souza, diretor do MDA, instituto que fez a pesquisa, os resultados mostram que parte da avaliação positiva do governo pode estar atrelada à imagem pessoal do presidente e sua recente vitória nas urnas. “A realidade que está posta é mais dura e exigirá celeridade nas ações do governo federal”, analisou.

Realizada entre os dias 11 e 14 de maio, a pesquisa CNT/MDA entrevistou 2.002 pessoas em todo Brasil. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais, com intervalo de confiança de 95%.