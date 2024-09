Pesquisa Datafolha em BH: Mauro Tramonte tem 28%, Fuad Noman e Bruno Engler têm 18%

Pesquisa Datafolha sobre o cenário eleitoral em Belo Horizonte divulgada nesta quinta-feira, 19, mostra que o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) lidera a corrida com 28% das intenções de voto. O atual prefeito Fuad Noman (PSD) e o deputado estadual Bruno Engler (PL) aparecem empatados com 18%.

Tramonte oscilou um ponto percentual para baixo em relação ao levantamento anterior, realizado entre os dias 3 e 4 de setembro, quando tinha 29%. Fuad cresceu quatro pontos percentuais (tinha 14%) e Engler, cinco (tinha 13%). A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.

A deputada federal Duda Salabert (PDT) registrou 9% na sondagem (tinha 12%), enquanto o deputado federal Rogério Correia (PT) tem 6% (antes eram 8%) das intenções de voto. Em seguida aparecem o senador Carlos Viana (Podemos) com 5% (antes eram 5%) e o vereador Gabriel Azevedo (MDB) com 3% (tinha 2%). Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Wanderson Rocha (PSTU) não pontuaram, assim como no levantamento anterior. Indecisos somam 5% (eram 8%) e 7% dos eleitores belo-horizontinos pretendem votar branco ou nulo (eram 8%).

O Datafolha ouviu 910 eleitores de Belo Horizonte entre os dias 17 e 19 de setembro. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-07919/2024.

Segundo turno

PUBLICIDADE O instituto também mediu cenários de segundo turno. Tramonte ganha de Engler por 59% a 28%, com 11% de brancos e nulos e 3% de indecisos. A vantagem caiu 13 pontos, já que o candidato do Republicanos vencia o bolsonarista por 62% a 18% há duas semanas.

Tramonte também bate Fuad, mas por 54% a 34%. No levantamento anterior, o placar era 54% a 31%. Brancos e nulos são 8% e indecisos, 3%.

O deputado estadual Mauro Tramonte, candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo Republicanos Foto: Elizabete Guimarães/ALMG

Espontânea

Na pesquisa espontânea, onde os entrevistados respondem o nome de preferência sem ter contato com a lista oficial de candidatos, Mauro Tramonte lidera com 17% de citações, ante 15% na pesquisa do início do mês. Bruno Engler foi citado por 13% (antes ele teve 8% das menções), Fuad por 12% (eram 7%) e Duda Salabert por 5% (eram 6%).

Rogério Correia foi lembrado por 3% (eram 5%), Gabriel Azevedo por 2% (eram 1%) e Carlos Viana por 1%; 1% dos entrevistados disseram que votariam no “atual prefeito” Indecisos somam 38% (eram 48%) dos eleitores belo-horizontinos e brancos e nulos, 4%.

Perguntados, 60% dos entrevistados disseram que estão decididos sobre seu voto, enquanto 39% responderam que ainda podem mudar de opinião. A pesquisa também mediu a segunda opção de votos dos eleitores, já pensando em um possível cenário de voto útil na reta final do primeiro turno. Tramonte foi citado por 19%, Fuad por 14%, Engler por 12% e Viana por 10%.

Rejeição

Duda Salabert lidera o ranking dos candidatos em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum com 30%. Rogerio Correia tem 26%, Bruno Engler, 25%, Carlos Viana, 18%, e Indira Xavier, 17%.

Em seguida, aparece Fuad Noman, com 16%, e Gabriel Azevedo, com 15%. Wanderson Rocha, Lourdes Francisco e Mauro Tramonte têm 13% cada.