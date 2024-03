Datafolha: Boulos pode herdar mais votos de Tabata; Nunes, de Kim Kataguiri

Pesquisa Datafolha mostra que os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) têm 30% e 29% das intenções de voto, respectivamente. Os outros quatro concorrentes, juntos, 21%. Segundo o levantamento, caso a liderança dos dois se concretize, eles podem dividir o espólio dos demais. Boulos tem mais chances de atrair os eleitores de Tabata Amaral (PSB), já Nunes tem mais potencial entre o eleitorado de Kim Kataguiri (União Brasil).

Ricardo Nunes e Guilherme Boulos podem herdar votos, diz pesquisa Datafolha Foto: Felipe Rau e Werther Santana/Estadão

Cruzando os dados, o Datafolha chegou à conclusão que, entre os 8% de entrevistados que pretendem votar em Tabata Amaral, 1,4 ponto porcentual poderia ser captado por Boulos. Esse é o índice de entrevistados que afirmam que, com certeza, votariam em um concorrente da deputada do PSB apoiado por Lula. É considerado um “mínimo” para a transferência de votos de Tabata a Boulos.

O porcentual “máximo” é calculado ao subtrair o total de intenções de voto em Tabata (8%) do índice que rejeita, de antemão, um candidato apoiado por Lula. Nesse cálculo, é obtida uma variação porcentual de 5,3 pontos que, hoje, seriam de Tabata. O índice é o melhor resultado possível que Boulos poderia somar às suas intenções de voto, o que depende do pré-candidato do PSOL conseguir comunicar que é o nome de Lula na disputa à Prefeitura paulistana.

Quanto a Nunes, o melhor potencial de votos reside entre os pesquisados que declaram apoio, no momento, a Kim Kataguiri. Entre os que possuem intenção de votar em Kataguiri, há de 0,7 a 2,6 pontos que podem ser obtidos pelo atual prefeito. No caso, a transferência de votos também depende de o atual prefeito da cidade fazer valer que é o nome ungido pelo ex-presidente.

No total, o potencial mínimo de transferência de votos a Boulos é de 3,7, que, hoje, estão divididos entre os demais adversários. O potencial máximo de votos pode chegar a 11 pontos espalhados entre os demais pré-candidatos.

Publicidade

Se Ricardo Nunes deixar explícito que é o nome indicado de Bolsonaro para a eleição, seu potencial mínimo de atração de votos é de 2 pontos, podendo chegar a 5,9 que, hoje, estão com os demais concorrentes ao cargo.

Conexão entre os candidatos

A sete meses do pleito municipal, ainda há elementos incertos no cenário eleitoral de São Paulo. Se o Datafolha indica que os votos podem ser transferidos por meio do apoio de Lula e de Bolsonaro, o instituto também indica que, no momento, boa parte dos entrevistados não sabe ao certo quem são os preferidos do petista e do ex-presidente.

Segundo a pesquisa, 46% dos eleitores ainda não estão informados sobre o apoio de Lula a Guilherme Boulos e 63% não conhecem o apoio de Bolsonaro a Ricardo Nunes. Para fazer valer o potencial de votos, a conexão precisa estar clara na mente do eleitor.

Cenário pode mudar

O cenário estimulado pela pesquisa ainda pode mudar. A pré-candidatura de Kim Kataguiri, por exemplo, que figura em quinto lugar no levantamento do Datafolha, nem sequer está confirmada pela legenda, o União Brasil. A sigla ainda pode decidir compor com Nunes, que já congrega um número substancial de partidos na coligação em seu apoio. Kataguiri nega que possa ficar de fora da disputa.

Conhecimento dos candidatos