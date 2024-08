Pesquisa Datafolha: Marçal é preferido entre eleitores de Bolsonaro e Tarcísio em SP

BRASÍLIA - Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 22, mostra que o ex-coach Pablo Marçal (PRTB) ultrapassou o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), nas preferências de eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). O candidato do PRTB também registrou crescimento entre a preferência do eleitorado em geral, e divide a liderança da corrida pelo comando da Prefeitura com Nunes e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).

O ex-coach Pablo Marçal (PRTB) e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) Foto: Felipe Rau/Estadão

Entre os eleitores de Bolsonaro, 44% afirmaram que pretendem votar em Marçal e 30% disseram que pretendem escolher Nunes. Na última pesquisa do Datafolha, divulgada em 8 de agosto, o ex-coach tinha 29%, enquanto o prefeito era preferido por 38%.

Entre os eleitores que se declaram como bolsonaristas, Marçal cresceu 21 pontos percentuais entre 8 de agosto e esta quinta. Antes, ele tinha 25% das intenções de voto e agora tem 46%. Nunes, por sua vez, caiu de 37% para 26%.

Entre os que votaram em Tarcísio de Freitas para governador em 2022, o ex-coach tem 41% das preferências, enquanto Nunes possui 28%. No dia 8 de agosto, Marçal tinha 25%, enquanto o prefeito foi escolhido por 42% dos eleitores paulistanos.

De acordo com a Coluna do Estadão, a divulgação dos resultados do Datafolha acenderam um alerta no núcleo de aliados de Bolsonaro. A ordem do grupo é intensificar a aproximação de Nunes com o ex-presidente para reconquistar votos da extrema-direita.

Marçal está empatado com Boulos e Nunes na liderança da corrida em SP

Na pesquisa estimulada geral, Marçal cresceu sete pontos percentuais. Antes, ele estava atrás de Nunes e de Boulos e agora divide a liderança com os dois. Segundo o Datafolha, o candidato do PSOL tem 23% das intenções de voto, o ex-coach tem 21% e o prefeito possui 19%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, há um empate técnico.

O apresentador de televisão José Luiz Datena (PSDB) figura na pesquisa estimulada com 10%. A deputada federal Tabata Amaral (PSB) aparece com 8%. Já a economista Marina Helena, do Novo, registrou 4% de menções.

O instituto mediu ainda a intenção de voto espontânea dos entrevistados. Nesse cenário, quando o eleitor declara voto sem ver uma lista de nomes, quem lidera é Boulos, com 17% (no fim de maio ele tinha 13%), seguido de Marçal, que passou de 1% para 13%, e de Nunes, que oscilou de 9% para 7%.

66% dos votos dados a Marçal iriam para Nunes em eventual segundo turno contra Boulos

O levantamento do Datafolha montou um cenário de segundo turno entre Nunes e Boulos. Se a disputa fosse hoje, o prefeito teria 9 pontos porcentuais de vantagem em relação ao deputado federal, com 47% de intenção de voto ante 38% do candidato do PSOL.

De acordo com o Datafolha, Marçal não foi incluído nos cenários porque ele ainda não estava empatado na liderança quando as pesquisas foram realizadas.

Caso fique fora do segundo turno, 66% dos votos que iriam para Marçal migrariam a Nunes, enquanto 9% seriam herdados por Boulos. Outros 24% dos eleitores entrevistados anulariam seus votos nesse cenário.

Na simulação, 24% dos eleitores de Datena votariam no prefeito e 36% escolheriam o deputado federal. Entre os eleitores de Tabata, 50% dos votos seriam direcionados para Boulos, e 34% para Nunes.