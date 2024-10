Pesquisa Datafolha em Recife: João Campos tem 74%, Gilson Machado, 10% e Daniel Coelho, 5%

BRASÍLIA - Pesquisa do instituto Datafolha no Recife divulgada nesta quinta-feira, 3, mostra que o atual prefeito, João Campos (PSB), tem 74% das intenções de voto e pode ser reeleito neste domingo, 6. O ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL) aparece com 10% e o ex-deputado Daniel Coelho (PSD) registrou 5% na sondagem.

PUBLICIDADE A deputada estadual Dani Portela (PSOL) aparece com 4% das intenções de voto. Os candidatos Ludmilla Outes (UP), Técio Teles (Novo) tem 1% das intenções de voto, cada. Simone Fontana (PSTU) e Victor Assis (PCO) não pontuaram. Indicisos somam 1% e 4% dos eleitores recifenses pretendem votar branco ou nulo. O Datafolha ouviu 910 eleitores do Recife entre os dias 1 e 3 de outubro. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-06324/2024.

Comparado com a última pesquisa do Datafolha, publicada em 18 de setembro, João Campos oscilou dois pontos porcentuais para baixo e Gilson Machado variou um ponto porcentual para cima. Daniel Coelho manteve o mesmo índice e Dani Portela variou positivamente um ponto porcentual.

Na pesquisa espontânea, onde o entrevistado fala o nome de preferência sem ter contato com a lista oficial de candidatos, João Campos foi citado por 62% dos entrevistados e Gilson por 7%. Em seguida, aparecem Dani Portela (4%) e Daniel Coelho (2%). Indecisos somam 12% e 4% dos eleitores do Recife pretendem votar branco ou nulo.

Indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para disputar o comando da capital pernambucana, Gilson Machado é o candidato mais rejeitado, com 47% dos eleitores declarando que não votariam nele de jeito algum. Em seguida, aparecem Daniel Coelho (39%), Dani Portela (30%), Ludmila Outes (29%), Técio Teles (27%), Victor Assis (22%) e Simone Fontana (22%). João Campos tem o menor índice negativo, com 9%.

