Pesquisa Datafolha: Paes tem 56%, Ramagem 9% e Tarcísio 7% na disputa no Rio

RIO – Pesquisa Datafolha para a Prefeitura do Rio divulgada nesta quinta-feira, 21, aponta que o atual prefeito Eduardo Paes (PSD) lidera a corrida pelo comando da capital fluminense, com 56% das intenções de voto. O deputado federal Alexandre Ramagem (PL) aparece em segundo, com 9%.

O índice de Paes é maior do que a soma dos percentuais de todos os outros candidatos citados na pesquisa estimulada — quando os nomes dos candidatos são mencionados no questionário. A vantagem de Paes sobre Ramagem é de 47 pontos porcentuais, o que faria o prefeito ser reeleito no primeiro turno se o pleito fosse hoje.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (à esquerda), e o deputado federal Alexandre Ramagem (à direita) Foto: Pedro Kirilos/Estadão e Reprodução/TV Senado

Em terceiro lugar está o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL) com 7%. Em seguida aparecem Rodrigo Amorim (União Brasil), com 3%, o deputado federal Marcelo Queiroz (PP) e Cyro Garcia (PSTU), com 2%, Juliete Pantoja (UP) e Carol Sponza (Novo), com 1%. Declararam que pretendem anular o voto 13% dos entrevistados. Outros 5% disseram não saber quem escolher.

O Datafolha ouviu 1.106 eleitores cariocas entre terça, 20, e quinta-feira, 22. A margem de erro é de três pontos porcentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-07042/2024. Na medição espontânea de intenção de voto, quando nenhum nome é apresentado aos entrevistados, Paes aparece com 31% das menções, enquanto Ramagem, apadrinhado por Jair Bolsonaro, tem 6%. Tarcísio Motta aparece com 2%.

O levantamento anterior, divulgado no dia 5 de julho, mostrou Paes com 53%. Ramagem e Tarcísio mantiveram os índices de 9% e 7%, respectivamente, da pesquisa passada. A única alteração entre os dois levantamentos foi a retirada do nome da deputada Dani Balbi (PCdoB), que havia registrado 1% das intenções de voto, e a inclusão de Henrique Simonard (PCO), que não pontuou neste levantamento mais recente.

Potencial de votos e rejeição

O Datafolha também mediu o índice de conhecimento dos cariocas sobre os postulantes à prefeitura. O candidato mais conhecido é Eduardo Paes, com 99% de respostas positivas dos entrevistados. Alexandre Ramagem tem 47% de conhecimento dos entrevistados, e Tarcísio Motta, 67%.

Os três principais candidatos aparecem empatados em rejeição do eleitorado, de acordo com o Datafolha. Ramagem é rejeitado por 23%, Paes tem 22% e Tarcísio, 19%. Mais da metade dos entrevistados (51%) diz que optou por determinado candidato por falta de opção melhor.

Segundo turno

Em um eventual segundo turno, Paes venceria Ramagem e Tarcísio com amplo favoritismo. Se o adversário fosse o candidato do PL, o prefeito teria 68% das intenções de voto, contra 18% do bolsonarista. Outros 11% declararam que anulariam o voto, enquanto 3% afirmaram não saber por quem optar.

Já em um cenário contra Tarcísio Motta, o atual prefeito do Rio venceria com 62% da preferência ,contra 21% do candidato do PSOL. Nesse cenário, 14% dos entrevistados disseram que anulariam, enquanto 3% indicaram não saber em quem votar.