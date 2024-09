Pesquisa Datafolha no Rio: Paes tem 59%, Ramagem, 17%, e Tarcísio, 7%

RIO – A menos de um mês da eleição, o prefeito Eduardo Paes (PSD) tem 59% das intenções de voto na disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 19. O deputado federal Alexandre Ramagem (PL) aparece com 17%, e o também deputado federal Tarcísio Motta (PSOL), com 7%.

O deputado federal Marcelo Queiroz (PP) tem 2% das intenções de voto. Em seguida, aparecem o deputado estadual Rodrigo Amorim (União), Cyro Garcia (PSTU), Juliete Pantoja (UP) e Carol Sponza (Novo), com 1% cada. Henrique Simonard (PCO) foi citado, mas não alcançou 1%. Outros 8% disseram votar branco ou nulo, e 4% não souberam responder. No primeiro levantamento de intenção de voto publicado pelo instituto após o início do horário eleitoral, que começou a ser veiculado no rádio e na televisão em 30 de agosto, Paes tinha tem 59% das intenções de voto, seguido por Ramagem com 11% e Tarcísio Motta, com 6%.

O Datafolha ouviu 1.106 eleitores do Rio de Janeiro entre os dias 17 e 18 de setembro. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-01318/2024.

De acordo com o Datafolha, Paes tem 44% das menções espontâneas – quando o entrevistado não recebe uma lista com os nomes dos candidatos –, enquanto Ramagem tem 11% e Tarcísio, 3%. Outras respostas somam 4%, branco e nulo são 7% das respostas. Neste cenário, 30% ainda estão indecisos sobre em quem votar.

Segundo o Datafolha, Ramagem cresceu entre os eleitores que votaram em Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição de 2022. Tinha 29% há duas semanas e, agora, tem 41%.

Rejeição e grau de conhecimento

O Datafolha também mediu o índice de conhecimento dos cariocas sobre os postulantes à prefeitura. O candidato mais conhecido é Eduardo Paes, com 99% de respostas positivas dos entrevistados. Alexandre Ramagem tem 68% de conhecimento dos entrevistados, e Tarcísio Motta, 71%.

O candidato apoiador pelo ex-presidente Jair Bolsonaro é o mais rejeitado pelos eleitores, de acordo com o Datafolha. Ramagem é rejeitado por 37%, Tarcísio, por 22%, e Paes, 17%. Outros 8% responderam que não sabem, 3% votariam em qualquer um e 3% rejeitam todos.

Avaliação da gestão Paes

A gestão do prefeito Eduardo Paes foi considerada ótima ou boa por 51% dos eleitores – eram 50% na pesquisa anterior–, e ruim ou péssima por 13% – o mesmo percentual do levantamento anterior. Outros 35% dos entrevistados consideram o trabalho de Paes regular e 1% não soube opinar.

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, com Cristine Paes, Janja e o presidente Lula em frente ao VLT no terminal Gentileza, no centro do Rio de Janeiro. Foto: Pedro Kirilos